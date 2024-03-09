«Атак будет много, как и ударов по воротам». Необычный прогноз Василия Уткина

Известный комментатор и амбассадор FONBET Василий Уткин дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Встреча на «Энфилде» начнется в 18.45 по московскому времени.

В какой форме «Ливерпуль»

Мерсисайдцы — лидеры АПЛ, проигравшие наименьшее количество матчей (два). Однако преимущество всего в одно очко над «Сити» и в два над «Арсеналом» не позволяет расслабиться. Подопечные Юргена Клоппа уже выиграли Кубок английской лиги и претендуют на победы еще в трех турнирах. Однако большое количество травм вынуждает тренерский штаб регулярно использовать игроков молодежной команды. Те, на удивление, справляются, давая результат. После поражения от «Арсенала» в 23-м туре «Ливерпуль» одержал четыре победы подряд: 3:1 над «Бернли», 4:1 над «Брентфордом», 4:1 над «Лутон Таун» и 1:0 над «Ноттингем Форест».

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«Лесники» были обыграны благодаря голу вышедшего на замену Дарвина Нуньеса на 98-й минуте. Скорее всего, к матчу с «Сити» успеет восстановиться лучший бомбардир красных — Мохамед Салах (15 голов и 9 ассистов). Но в лазарете по-прежнему Алиссон Беккер, Трент Александер-Арнольд, Диогу Жота, Кертис Джонс, Райан Гравенберх, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Тьяго Алькантара и Стефан Байчетич. Кроме того, из-за гостевого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Спарты» (5:1) у мерсисайдцев было на один день меньше отдыха по сравнению с «горожанами».

В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» в своем репертуаре: посредственно проводят первую часть чемпионата, чтобы во второй выдавать умопомрачительные беспроигрышные серии. Последнее поражение датируется 6 декабря, когда команда Хосепа Гвардиолы уступила в гостях «Астон Вилле» (0:1). Далее «Манчестер Сити» выдал 10 побед и две ничьи, благодаря чему забрался на вторую строчку турнирной таблицы. От лидерства в АПЛ их отделяет победа в предстоящем матче.

«Горожанам» это по плечу, в их лазарете из основных игроков только Джек Грилиш. Однако Гвардиола недоволен расписанием своей команды, вынужденной постоянно играть по несколько матчей на неделе. В прошлое воскресенье было дерби против «Манчестер Юнайтед» (3:1) в чемпионате, в среду — ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Копенгагена» (3:1), а в ближайшее воскресенье битва с «Ливерпулем» за первое место в АПЛ. Но жалеть каталонского специалиста вряд ли кто-то будет, ведь глубина состава позволяет играть практически без потери качества. «Копенгаген» на неделе был обыгран без Кевина де Брейне, Фила Фодена, Бернарду Силвы, Кайла Уокера и Натана Аке, а Родриго провел на поле всего 45 минут.

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В первом круге команды разошлись миром (1:1), хотя «горожане» владели заметным территориальным преимуществом (61 на 39 в процентном соотношении). Но гол Александер-Арнольда с передачи Салаха на 80-й минуте помог красным уйти от поражения. Предыдущая встреча «Ливерпуля» и «Сити» на «Энфилде» завершилась минимальной победой хозяев (1:0) благодаря голу Салаха.

Прогноз Василия Уткина на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 10 марта

«126 голов «Ливерпуль» и «Сити» забили на двоих в текущем розыгрыше АПЛ. Любой соперник знает, что в матчах с этими командами придется долго и усердно обороняться. Атакующий потенциал просто убийственен. Тем более Юрген Клопп специально берег Мохамеда Салаха и Доминика Собослаи именно к встрече с «горожанами», не выпуская египтянина и венгра на поле в последних матчах из-за имеющихся проблем со здоровьем.

Даже в неоптимальных сочетаниях «Ливерпуль» забивал достаточно много благодаря глубине состава. О «Сити» и говорить нечего, потому что все их лидеры — от Эрлинга Холанда до Кевина де Брейне с Филом Фоденом — в строю. Атак будет много, как и ударов по воротам, отсюда вероятность попадания мяча в штангу или перекладину кратно возрастает. На это и советую поставить», — считает Уткин.

На то, что мяч попадет в штангу или перекладину, в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.25.

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