«Атак будет много, как и ударов по воротам». Необычный прогноз Василия Уткина
Известный комментатор и амбассадор FONBET Василий Уткин дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Встреча на «Энфилде» начнется в 18.45 по московскому времени.
В какой форме «Ливерпуль»
Мерсисайдцы — лидеры АПЛ, проигравшие наименьшее количество матчей (два). Однако преимущество всего в одно очко над «Сити» и в два над «Арсеналом» не позволяет расслабиться. Подопечные Юргена Клоппа уже выиграли Кубок английской лиги и претендуют на победы еще в трех турнирах. Однако большое количество травм вынуждает тренерский штаб регулярно использовать игроков молодежной команды. Те, на удивление, справляются, давая результат. После поражения от «Арсенала» в 23-м туре «Ливерпуль» одержал четыре победы подряд: 3:1 над «Бернли», 4:1 над «Брентфордом», 4:1 над «Лутон Таун» и 1:0 над «Ноттингем Форест».
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«Лесники» были обыграны благодаря голу вышедшего на замену Дарвина Нуньеса на 98-й минуте. Скорее всего, к матчу с «Сити» успеет восстановиться лучший бомбардир красных — Мохамед Салах (15 голов и 9 ассистов). Но в лазарете по-прежнему Алиссон Беккер, Трент Александер-Арнольд, Диогу Жота, Кертис Джонс, Райан Гравенберх, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Тьяго Алькантара и Стефан Байчетич. Кроме того, из-за гостевого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Спарты» (5:1) у мерсисайдцев было на один день меньше отдыха по сравнению с «горожанами».
В какой форме «Манчестер Сити»
«Горожане» в своем репертуаре: посредственно проводят первую часть чемпионата, чтобы во второй выдавать умопомрачительные беспроигрышные серии. Последнее поражение датируется 6 декабря, когда команда Хосепа Гвардиолы уступила в гостях «Астон Вилле» (0:1). Далее «Манчестер Сити» выдал 10 побед и две ничьи, благодаря чему забрался на вторую строчку турнирной таблицы. От лидерства в АПЛ их отделяет победа в предстоящем матче.
«Горожанам» это по плечу, в их лазарете из основных игроков только Джек Грилиш. Однако Гвардиола недоволен расписанием своей команды, вынужденной постоянно играть по несколько матчей на неделе. В прошлое воскресенье было дерби против «Манчестер Юнайтед» (3:1) в чемпионате, в среду — ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Копенгагена» (3:1), а в ближайшее воскресенье битва с «Ливерпулем» за первое место в АПЛ. Но жалеть каталонского специалиста вряд ли кто-то будет, ведь глубина состава позволяет играть практически без потери качества. «Копенгаген» на неделе был обыгран без Кевина де Брейне, Фила Фодена, Бернарду Силвы, Кайла Уокера и Натана Аке, а Родриго провел на поле всего 45 минут.
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч
В первом круге команды разошлись миром (1:1), хотя «горожане» владели заметным территориальным преимуществом (61 на 39 в процентном соотношении). Но гол Александер-Арнольда с передачи Салаха на 80-й минуте помог красным уйти от поражения. Предыдущая встреча «Ливерпуля» и «Сити» на «Энфилде» завершилась минимальной победой хозяев (1:0) благодаря голу Салаха.
Прогноз Василия Уткина на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 10 марта
«126 голов «Ливерпуль» и «Сити» забили на двоих в текущем розыгрыше АПЛ. Любой соперник знает, что в матчах с этими командами придется долго и усердно обороняться. Атакующий потенциал просто убийственен. Тем более Юрген Клопп специально берег Мохамеда Салаха и Доминика Собослаи именно к встрече с «горожанами», не выпуская египтянина и венгра на поле в последних матчах из-за имеющихся проблем со здоровьем.
Даже в неоптимальных сочетаниях «Ливерпуль» забивал достаточно много благодаря глубине состава. О «Сити» и говорить нечего, потому что все их лидеры — от Эрлинга Холанда до Кевина де Брейне с Филом Фоденом — в строю. Атак будет много, как и ударов по воротам, отсюда вероятность попадания мяча в штангу или перекладину кратно возрастает. На это и советую поставить», — считает Уткин.
На то, что мяч попадет в штангу или перекладину, в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.25.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5