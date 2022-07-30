«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Суперкубка Англии 30 июля 2022 года
30 июля 2022 года возвращается большой английский футбол: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» откроют сезон-2022/23 матчем за Суперкубок. Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», время начала — 19.00 мск. Главный арбитр — Крэйг Поусон.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Пепа Гвардиолы: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 2.40, это приблизительно 41% вероятности. Успех «Ливерпуля» оценен в 2.85 (34%). На ничью предложена котировка 3.70 (25%).
Ждете мести мерсисайдцев за проигранную гонку в АПЛ? Ставка в 1000 рублей на победу «Ливерпуля» при благополучном исходе принесет 2850 рублей.
Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество «горожан»:
• ничья 1:1 идет за 6.60;
• победа «Сити» 1:0 — за 8.60;
• успех 2:1 — за 8.90.
Команды в очных играх нередко показывают высокую результативность: в последних шести матчах только один раз забили на двоих меньше четырех мячей. Поставить на тотал больше 3.5 гола можно с коэффициентом 3.00, ТМ 3.5 идет за 1.39.
Команды летом усилили нападение: в «Манчестер» приехал Эрлинг Холанн, в «Ливерпуль» — Дарвин Нуньес. Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.68, обратная ставка доступна за 2.20.
Индивидуальный тотал «горожан» больше 1.5 гола идет за 2.16, ИТМ2 (1.5) — за 1.70. На мерсисайдцев те же варианты предложены с коэффициентами 2.40 и 1.57 соответственно.
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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 30 июля 2022 года
Английские финалы в последнее время получаются очень упорными и малорезультативными. «Ливерпуль» в прошлом сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги: дважды в финалах обыграл «Челси» в серии пенальти. Вероятно, в Суперкубке тоже случится не слишком много голов — в последних пяти финалах соперники на двоих выжимали по два забитых мяча.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.04.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1