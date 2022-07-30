30 июля 2022 года возвращается большой английский футбол: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» откроют сезон-2022/23 матчем за Суперкубок. Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», время начала — 19.00 мск. Главный арбитр — Крэйг Поусон.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Пепа Гвардиолы: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 2.40, это приблизительно 41% вероятности. Успех «Ливерпуля» оценен в 2.85 (34%). На ничью предложена котировка 3.70 (25%).

Ждете мести мерсисайдцев за проигранную гонку в АПЛ? Ставка в 1000 рублей на победу «Ливерпуля» при благополучном исходе принесет 2850 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество «горожан»:

• ничья 1:1 идет за 6.60;

• победа «Сити» 1:0 — за 8.60;

• успех 2:1 — за 8.90.

Команды в очных играх нередко показывают высокую результативность: в последних шести матчах только один раз забили на двоих меньше четырех мячей. Поставить на тотал больше 3.5 гола можно с коэффициентом 3.00, ТМ 3.5 идет за 1.39.

Команды летом усилили нападение: в «Манчестер» приехал Эрлинг Холанн, в «Ливерпуль» — Дарвин Нуньес. Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.68, обратная ставка доступна за 2.20.

Индивидуальный тотал «горожан» больше 1.5 гола идет за 2.16, ИТМ2 (1.5) — за 1.70. На мерсисайдцев те же варианты предложены с коэффициентами 2.40 и 1.57 соответственно.

БЕТСИТИ разыгрывает 20 000 рублей за прогноз на матч

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 30 июля 2022 года

Английские финалы в последнее время получаются очень упорными и малорезультативными. «Ливерпуль» в прошлом сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги: дважды в финалах обыграл «Челси» в серии пенальти. Вероятно, в Суперкубке тоже случится не слишком много голов — в последних пяти финалах соперники на двоих выжимали по два забитых мяча.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.04.