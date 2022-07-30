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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Суперкубка Англии 30 июля 2022 года

Прогноз на матч Суперкубка Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 30 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп и Дарвин Нуньес («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

30 июля 2022 года возвращается большой английский футбол: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» откроют сезон-2022/23 матчем за Суперкубок. Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», время начала — 19.00 мск. Главный арбитр — Крэйг Поусон.

Англия. Суперкубок.
30 июл, 19:00. King Power Stadium (Лестер)
Ливерпуль
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Пепа Гвардиолы: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 2.40, это приблизительно 41% вероятности. Успех «Ливерпуля» оценен в 2.85 (34%). На ничью предложена котировка 3.70 (25%).

Ждете мести мерсисайдцев за проигранную гонку в АПЛ? Ставка в 1000 рублей на победу «Ливерпуля» при благополучном исходе принесет 2850 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество «горожан»:

• ничья 1:1 идет за 6.60;

• победа «Сити» 1:0 — за 8.60;

• успех 2:1 — за 8.90.

Команды в очных играх нередко показывают высокую результативность: в последних шести матчах только один раз забили на двоих меньше четырех мячей. Поставить на тотал больше 3.5 гола можно с коэффициентом 3.00, ТМ 3.5 идет за 1.39.

Команды летом усилили нападение: в «Манчестер» приехал Эрлинг Холанн, в «Ливерпуль» — Дарвин Нуньес. Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.68, обратная ставка доступна за 2.20.

Баннер болельщиков &laquo;Ливерпуля&raquo; про Алиссона. «Ливерпуль» потерял ключевого игрока перед матчем за Суперкубок. Трофей снова достанется «Сити»?

Индивидуальный тотал «горожан» больше 1.5 гола идет за 2.16, ИТМ2 (1.5) — за 1.70. На мерсисайдцев те же варианты предложены с коэффициентами 2.40 и 1.57 соответственно.

БЕТСИТИ разыгрывает 20 000 рублей за прогноз на матч

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 30 июля 2022 года

Английские финалы в последнее время получаются очень упорными и малорезультативными. «Ливерпуль» в прошлом сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги: дважды в финалах обыграл «Челси» в серии пенальти. Вероятно, в Суперкубке тоже случится не слишком много голов — в последних пяти финалах соперники на двоих выжимали по два забитых мяча.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

Футбол
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ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
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Зенит

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 2 1 0
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