22 декабря в 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» сыграет с «Лестером». Встреча пройдет на «Энфилде», начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

22.12.2021 | Ливерпуль — Лестер

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер футбольного клуба «Ливерпуль» — считает мерсисайдцев фаворитами встречи. Поставить на победу команды Юргена Клоппа можно за 1.63 — это порядка 59% вероятности. Триумф «Лестера» идет за 5.10 (19%), а ничья — за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «Ливерпуль» можно выиграть 1630 рублей в случае успеха команды Клоппа.

В линии БЕТСИТИ вы также можете выбрать один из множества вариантов форы, например:

— Ф1(0) идет за 1.25, а Ф2(0) — за 3.90;

— Ф1(-1) идет за 2.10, а Ф2(+1) — за 1.79;

— Ф1(-1.5) идет за 2.65, а Ф2(+1.5) — за 1.48;

— Ф1(-2) идет за 4.30, а Ф2(+2) — за 1.22.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.60, а ТМ 2.5 — за 2.34.

Шансы «Ливерпуля» отличиться дважды оцениваются коэффициентом 1.61.

Уверены, что «Лестер» способен забить два мяча или более? ИТБ2 (1.5) идет за 2.90.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.80.