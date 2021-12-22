22 декабря «Ливерпуль» примет «Лестер» в 1/4 финала Кубка английской лиги. Матч состоится на стадионе «Энфилд», начало в 22.45. Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.40.

22.12.2021 | Ливерпуль — Лестер

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» — отдает предпочтение хозяевам. Поставить на победу мерсисайдцев можно за 1.63 — это около 59% вероятности. Шансы «Лестера» на триумф в этой игре оцениваются котировкой 5.10 (19%), а ничья идет за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4400 рублей в случае «мирного» исхода поединка.

Ф1(-1) доступна за 2.10, а Ф2(+1) — за 1.79.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.60, а ТМ 2.5 — за 2.34.

В линии БЕТСИТИ вы можете поставить на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.64. Противоположный исход доступен за 2.26.

В четырех из пяти последних домашних встречах с «Лестером» «Ливерпуль» забил более одного гола. Удастся сделать это снова? ИТБ1 (1.5) идет за 1.61.

Шансы «Лестера» отличиться более одного раза оцениваются коэффициентом 2.90.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.40, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 1:1 — коэффициент 7.80;

— 2:1 — 7.90;

— 2:0 — 8.70.