«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 21 января 2023 года
23 января соседствующие в турнирной таблице «Ливерпуль» и «Челси» встретятся в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Энфилд», стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 20.30 по московскому времени. В России не показывают игры АПЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.94, вероятность — примерно 50%. Успех гостей предложен с котировкой 4.00 (24%), даже ничья доступна за меньшие 3.80 (26%)
Ждете победу мерсисайдцев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш красных при благополучном исходе принесет 1940 рублей.
Четыре последние встречи «Ливерпуля» и «Челси» закончились вничью (две из них прошли в финалах Кубков и завершились победами красных в серии пенальти). Считаете, что лондонцы снова как минимум не уступят команде Клоппа? Этот рынок оценен в 1.92.
При этом три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на солидное преимущество хозяев:
• ничья 1:1 идет за 7.20;
• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.00;
• успех хозяев 1:0 — за 8.30.
Аналитики считают, что команды в состоянии устроить результативный матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.17. При этом только в одной из последних шести очных игр соперники на двоих забили три мяча.
Рынок на голы от обеих команд предложен за 1.66, «обе забьют — нет» можно взять за 2.22.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси» 21 января 2023 года
«Ливерпуль» же уступил в двух последних турах, но до этого одержал четыре победы подряд. Даже в таком состоянии шансы хозяев выглядят предпочтительнее. Гости подходят к матчу в ужасном состоянии: команда Грэма Поттера выиграла лишь дважды в последних девяти матчах во всех турнирах, в которых проиграла шесть раз. «Челси» скатился в АПЛ уже на десятую строчку, а к противостоянию с красными лондонцы подошли с большим количеством травмированных: Рахим Стерлинг, Кристиан Пулишич, Нголо Канте, Армандо Бройя, Денис Закария, Рис Джеймс, Уэсли Фофана, Бен Чилуэлл и Эдуар Менди. Также дисквалифицирован Жоау Феликс.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» за 1.94.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2