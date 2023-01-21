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«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 21 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» 23 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Мейсон Маунт («Челси».
Фото Global Look Press

23 января соседствующие в турнирной таблице «Ливерпуль» и «Челси» встретятся в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Энфилд», стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 20.30 по московскому времени. В России не показывают игры АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
21 янв, 15:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Челси

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.94, вероятность — примерно 50%. Успех гостей предложен с котировкой 4.00 (24%), даже ничья доступна за меньшие 3.80 (26%)

Ждете победу мерсисайдцев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш красных при благополучном исходе принесет 1940 рублей.

Четыре последние встречи «Ливерпуля» и «Челси» закончились вничью (две из них прошли в финалах Кубков и завершились победами красных в серии пенальти). Считаете, что лондонцы снова как минимум не уступят команде Клоппа? Этот рынок оценен в 1.92.

При этом три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на солидное преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.00;

• успех хозяев 1:0 — за 8.30.

Аналитики считают, что команды в состоянии устроить результативный матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.17. При этом только в одной из последних шести очных игр соперники на двоих забили три мяча.

Рынок на голы от обеих команд предложен за 1.66, «обе забьют — нет» можно взять за 2.22.

Дарвин Нуньес. «Ливерпуль» и «Челси» пожирают травмы. Без Нуньеса, Стерлинга и Диаса матч будет непредсказуемым

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси» 21 января 2023 года

«Ливерпуль» же уступил в двух последних турах, но до этого одержал четыре победы подряд. Даже в таком состоянии шансы хозяев выглядят предпочтительнее. Гости подходят к матчу в ужасном состоянии: команда Грэма Поттера выиграла лишь дважды в последних девяти матчах во всех турнирах, в которых проиграла шесть раз. «Челси» скатился в АПЛ уже на десятую строчку, а к противостоянию с красными лондонцы подошли с большим количеством травмированных: Рахим Стерлинг, Кристиан Пулишич, Нголо Канте, Армандо Бройя, Денис Закария, Рис Джеймс, Уэсли Фофана, Бен Чилуэлл и Эдуар Менди. Также дисквалифицирован Жоау Феликс.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» за 1.94.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Спартак

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