23 января соседствующие в турнирной таблице «Ливерпуль» и «Челси» встретятся в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Энфилд», стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 20.30 по московскому времени. В России не показывают игры АПЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.94, вероятность — примерно 50%. Успех гостей предложен с котировкой 4.00 (24%), даже ничья доступна за меньшие 3.80 (26%)

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Четыре последние встречи «Ливерпуля» и «Челси» закончились вничью (две из них прошли в финалах Кубков и завершились победами красных в серии пенальти). Считаете, что лондонцы снова как минимум не уступят команде Клоппа? Этот рынок оценен в 1.92.

При этом три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на солидное преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.00;

• успех хозяев 1:0 — за 8.30.

Аналитики считают, что команды в состоянии устроить результативный матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.17. При этом только в одной из последних шести очных игр соперники на двоих забили три мяча.

Рынок на голы от обеих команд предложен за 1.66, «обе забьют — нет» можно взять за 2.22.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси» 21 января 2023 года

«Ливерпуль» же уступил в двух последних турах, но до этого одержал четыре победы подряд. Даже в таком состоянии шансы хозяев выглядят предпочтительнее. Гости подходят к матчу в ужасном состоянии: команда Грэма Поттера выиграла лишь дважды в последних девяти матчах во всех турнирах, в которых проиграла шесть раз. «Челси» скатился в АПЛ уже на десятую строчку, а к противостоянию с красными лондонцы подошли с большим количеством травмированных: Рахим Стерлинг, Кристиан Пулишич, Нголо Канте, Армандо Бройя, Денис Закария, Рис Джеймс, Уэсли Фофана, Бен Чилуэлл и Эдуар Менди. Также дисквалифицирован Жоау Феликс.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» за 1.94.