20 ноября «Ливерпуль» примет «Арсенал» в 12-м туре АПЛ. Встреча между ними состоится на стадионе «Энфилд», начало — в 20.30. Прямая трансляция будет доступна на видеосервисе Okko.tv.

20.11.2021 | Ливерпуль — Арсенал

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает мерсисайдцев фаворитом встречи. Поставить на коллектив Клоппа можно с коэффициентом 1.49 — это примерно 65% вероятности. Победа «Арсенала» идет за 6.50 (15%), а ничья — за 4.70 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «Ливерпуль» потенциальная выплата составит 1490 рублей.

Ф1(-1) доступна за 1.75, а Ф2(+1) — за 2.15.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 2.28, а ТМ 3.5 — за 1.67.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно с котировкой 1.63. Обратный исход доступен за 2.28.

«Ливерпуль» выиграл пять последних домашних матчей АПЛ с «Арсеналом» и забил в каждом из них больше двух мячей. Поставить на ИТБ1 (2.5) можно с коэффициентом 2.40.

Шансы «Арсенала» отличиться более одного раза оцениваются котировкой 3.10.