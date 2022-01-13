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Сегодня, 19:15

«Ливерпуль» — «Арсенал»: где смотреть матч 13 января онлайн в прямом эфире

Виталий Пудздрав
Футболисты «Арсенала».
Фото Getty Images

13 января «Ливерпуль» примет «Арсенал» на «Энфилде» в первой полуфинальной встрече Кубка английской лиги. Начало — в 22.45. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.40.

Футболисты &laquo;Ливерпуля&raquo;. «Ливерпулю» не нужны Салах и Мане для победы над «Арсеналом»

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуля» в России — считает команду Клоппа фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу мерсисайдцев можно за 2.03 — это примерно 47% вероятности. Успех «Арсенала» оценивается котировкой 3.50 (28%), а ничья идет за 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Ливерпуля» в финал Кубка лиги оценивается коэффициентом 1.80. Проход «Арсенала» доступен за 2.08.

Ф1(0) идет за 1.53, а Ф2(0) — за 2.60.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.70, а ТМ 2.5 — за 2.24.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.62. Противоположный исход доступен за 2.30.

Шансы «Ливерпуля» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.85.

Уверены, что «Арсенал» может отличиться свыше одного раза? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 2.55.

Уверены, что один из голкиперов получит красную карточку? Сделать ставку на удаление вратаря вы можете за 30.0.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

— 1:1 — коэффициент 7.10;
— 2:1 — 8.20;
— 1:0 — 8.80.

Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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