«Ливерпуль» — «Арсенал»: где смотреть матч 13 января онлайн в прямом эфире

13 января «Ливерпуль» примет «Арсенал» на «Энфилде» в первой полуфинальной встрече Кубка английской лиги. Начало — в 22.45. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.40.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуля» в России — считает команду Клоппа фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу мерсисайдцев можно за 2.03 — это примерно 47% вероятности. Успех «Арсенала» оценивается котировкой 3.50 (28%), а ничья идет за 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Ливерпуля» в финал Кубка лиги оценивается коэффициентом 1.80. Проход «Арсенала» доступен за 2.08.

Ф1(0) идет за 1.53, а Ф2(0) — за 2.60.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.70, а ТМ 2.5 — за 2.24.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.62. Противоположный исход доступен за 2.30.

Шансы «Ливерпуля» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.85.

Уверены, что «Арсенал» может отличиться свыше одного раза? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 2.55.

Уверены, что один из голкиперов получит красную карточку? Сделать ставку на удаление вратаря вы можете за 30.0.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

— 1:1 — коэффициент 7.10;

— 2:1 — 8.20;

— 1:0 — 8.80.