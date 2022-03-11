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Сегодня, 13:15

«Лилль» — «Сент-Этьен»: прогноз на матч лиги 1 11 марта

Прогноз на матч лиги 1 «Лилль» — «Сент-Этьен»
Виталий Пудздрав
Ренату Саншеш.
Фото Global Look Press

11 марта матч между «Лиллем» и «Сент-Этьеном» откроет программу 28-го тура лиги 1. Встреча соперников пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», начало — в 23.00.

Франция. Лига 1. 28-й тур
11 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Сент-Этьен

Хозяева — фавориты встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Лилля» можно за 1.70 — это примерно 57% вероятности. Успех «Сент-Этьена» оценивается коэффициентом 5.20 (18%), а ничья доступна за 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сент-Этьена» можно выиграть 5200 рублей в случае успеха гостей.

Вы можете также выбрать один из вариантов форы на матч — к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.30, а Ф2(0) — за 3.50;

  • Ф1(-1) идет за 2.32, а Ф2(+1) — за 1.65;

  • Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) — за 1.39.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.86.

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Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.93. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.87.

Шансы «Лилля» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.87.

Уверены, что «Сент-Этьен» забьет минимум два мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.60.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.30.

Прогнозы на спорт
ФК Лилль
ФК Сент-Этьен
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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