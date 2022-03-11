11 марта матч между «Лиллем» и «Сент-Этьеном» откроет программу 28-го тура лиги 1. Встреча соперников пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», начало — в 23.00.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Лилля» можно за 1.70 — это примерно 57% вероятности. Успех «Сент-Этьена» оценивается коэффициентом 5.20 (18%), а ничья доступна за 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сент-Этьена» можно выиграть 5200 рублей в случае успеха гостей.

Вы можете также выбрать один из вариантов форы на матч — к примеру:

Ф1(0) идет за 1.30 , а Ф2(0) — за 3.50 ;

Ф1(-1) идет за 2.32 , а Ф2(+1) — за 1.65 ;

Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) — за 1.39.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.86.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.93. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.87.

Шансы «Лилля» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.87.

Уверены, что «Сент-Этьен» забьет минимум два мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.60.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.30.