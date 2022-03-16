16 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Лилль». Встреча пройдет в Лилле на «Пьер Моруа» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче фаворитом является «Челси». На него можно поставить с котировкой 1.90 — это примерно 50% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Лилля» есть в линии за 4.40 (23%).

Ф1(+1.5) идет за 1.34 ;

Ф2(-1.5) — за 3.20.

Сделать ставку на этот матч можно с бонусом до 10 000 рублей

При ставке в 1000 рублей на «Лилль» потенциальная выплата составит 4400 рублей.

Ставку «Лилль» не проиграет» можно взять за 1.96.

Шансы «Челси» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.90.

Уверены, что «Лилль» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 3.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.70.