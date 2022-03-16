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Сегодня, 11:15

«Лилль» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов 16 марта

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси»
Виталий Пудздрав
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Томас Тухель.
Фото Reuters

16 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Лилль». Встреча пройдет в Лилле на «Пьер Моруа» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Челси

Аналитики компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче фаворитом является «Челси». На него можно поставить с котировкой 1.90 — это примерно 50% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Лилля» есть в линии за 4.40 (23%).

  • Ф1(+1.5) идет за 1.34;

  • Ф2(-1.5) за 3.20.

 

Сделать ставку на этот матч можно с бонусом до 10 000 рублей

При ставке в 1000 рублей на «Лилль» потенциальная выплата составит 4400 рублей.

Ставку «Лилль» не проиграет» можно взять за 1.96.

 
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Шансы «Челси» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.90.

Уверены, что «Лилль» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 3.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.70.

  • ТБ 5.5 — 13.0;

  • Обе забьют: нет — 1.96;

  • Точный счет: 2:2 — 15.5.

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«Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз на матч НХЛ 16 марта
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Реми Кабелла

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 6
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Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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