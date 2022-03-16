«Лилль» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов 16 марта
16 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Лилль». Встреча пройдет в Лилле на «Пьер Моруа» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче фаворитом является «Челси». На него можно поставить с котировкой 1.90 — это примерно 50% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Лилля» есть в линии за 4.40 (23%).
Сделать ставку на этот матч можно с бонусом до 10 000 рублей
При ставке в 1000 рублей на «Лилль» потенциальная выплата составит 4400 рублей.
Ставку «Лилль» не проиграет» можно взять за 1.96.
Шансы «Челси» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.90.
Уверены, что «Лилль» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 3.20.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7