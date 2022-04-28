«Лейпциг» — «Рейнджерс»: прогноз на матч Лиги Европы 28 апреля 2022 года
28 апреля 2022 года «Лейпциг» на стадионе «Ред Булл Арена» в первом полуфинальном матче Лиги Европы примет «Рейнджерс». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 2» стартует в 21.45.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев явными фаворитами: коэффициент на их победу — 1.37, что составляет примерно 71% вероятности. Успех «Рейнджерс» наименее вероятен — он оценен котировкой 9.20 (10%). Ничья доступна за 5.10 (19%).
Ставка в 1000 рублей на ничью, если она случится, принесет автору 5100 рублей.
По мнению аналитиков, самый вероятный исход матча — победа «Лейпцига» со счетом 2:0, коэффициент — 6.20. Чуть дороже, за 6.70, можно взять минимальный успех хозяев (1:0). Выигрыш «Ред Булл» 2:1 предложен за 8.20.
Соперники играют достаточно результативно: «Лейпциг» в бундеслиге оформляет в среднем по 2.3 гола за игру, «Рейнджерс» — по 2.03 гола в чемпионате Шотландии. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча идет за 1.49 , меньше — за 2.65. У гостей эта линия оценена в 4.80 и 1.19 соответственно.
Тотал матча больше 3.5 гола оценен котировкой 2.75, меньше — 1.45. Чтобы минимизировать риски, можно взять тотал больше трех мячей (2.18). В случае если команды забьют трижды, ставку рассчитают с коэффициентом 1.00.
Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Рейнджерс»
Хозяева обладают намного более классным и опытным составом, плюс «Лейпциг» после прихода Доменико Тедеско набрал мощный ход: проиграл всего два раза в 21 матче во всех турнирах. Немцы вполне могут решить исход противостояния уже в домашней встрече.
Рекомендуемая ставка: победа «Лейпцига» с форой (-1.5) за 2.02.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0