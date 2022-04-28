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«Лейпциг» — «Рейнджерс»: прогноз на матч Лиги Европы 28 апреля 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Лейпциг» — «Рейнджерс» 28 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Юссуф Поульсен («Лейпциг»).
Фото Global Look Press

28 апреля 2022 года «Лейпциг» на стадионе «Ред Булл Арена» в первом полуфинальном матче Лиги Европы примет «Рейнджерс». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 2» стартует в 21.45.

Лига Европы. 1/2 финала
28 апр, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Рейнджерс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев явными фаворитами: коэффициент на их победу — 1.37, что составляет примерно 71% вероятности. Успех «Рейнджерс» наименее вероятен — он оценен котировкой 9.20 (10%). Ничья доступна за 5.10 (19%).

Ставка в 1000 рублей на ничью, если она случится, принесет автору 5100 рублей.

По мнению аналитиков, самый вероятный исход матча — победа «Лейпцига» со счетом 2:0, коэффициент — 6.20. Чуть дороже, за 6.70, можно взять минимальный успех хозяев (1:0). Выигрыш «Ред Булл» 2:1 предложен за 8.20.

Соперники играют достаточно результативно: «Лейпциг» в бундеслиге оформляет в среднем по 2.3 гола за игру, «Рейнджерс» — по 2.03 гола в чемпионате Шотландии. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча идет за 1.49 , меньше — за 2.65. У гостей эта линия оценена в 4.80 и 1.19 соответственно.

Тотал матча больше 3.5 гола оценен котировкой 2.75, меньше — 1.45. Чтобы минимизировать риски, можно взять тотал больше трех мячей (2.18). В случае если команды забьют трижды, ставку рассчитают с коэффициентом 1.00.

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Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Рейнджерс»

Хозяева обладают намного более классным и опытным составом, плюс «Лейпциг» после прихода Доменико Тедеско набрал мощный ход: проиграл всего два раза в 21 матче во всех турнирах. Немцы вполне могут решить исход противостояния уже в домашней встрече.

Рекомендуемая ставка: победа «Лейпцига» с форой (-1.5) за 2.02.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

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 14 1 4
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Арсенал Т

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Краснодар

 15 1 0
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