28 апреля 2022 года «Лейпциг» на стадионе «Ред Булл Арена» в первом полуфинальном матче Лиги Европы примет «Рейнджерс». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 2» стартует в 21.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев явными фаворитами: коэффициент на их победу — 1.37, что составляет примерно 71% вероятности. Успех «Рейнджерс» наименее вероятен — он оценен котировкой 9.20 (10%). Ничья доступна за 5.10 (19%).

Ставка в 1000 рублей на ничью, если она случится, принесет автору 5100 рублей.

По мнению аналитиков, самый вероятный исход матча — победа «Лейпцига» со счетом 2:0, коэффициент — 6.20. Чуть дороже, за 6.70, можно взять минимальный успех хозяев (1:0). Выигрыш «Ред Булл» 2:1 предложен за 8.20.

Соперники играют достаточно результативно: «Лейпциг» в бундеслиге оформляет в среднем по 2.3 гола за игру, «Рейнджерс» — по 2.03 гола в чемпионате Шотландии. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча идет за 1.49 , меньше — за 2.65. У гостей эта линия оценена в 4.80 и 1.19 соответственно.

Тотал матча больше 3.5 гола оценен котировкой 2.75, меньше — 1.45. Чтобы минимизировать риски, можно взять тотал больше трех мячей (2.18). В случае если команды забьют трижды, ставку рассчитают с коэффициентом 1.00.

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Рейнджерс»

Хозяева обладают намного более классным и опытным составом, плюс «Лейпциг» после прихода Доменико Тедеско набрал мощный ход: проиграл всего два раза в 21 матче во всех турнирах. Немцы вполне могут решить исход противостояния уже в домашней встрече.

Рекомендуемая ставка: победа «Лейпцига» с форой (-1.5) за 2.02.