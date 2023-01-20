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«Лейпциг» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 20 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Лейпциг» — «Бавария» 20 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Лерой Сане.
Фото Global Look Press

20 января в матче 16-го тура бундеслиги состоится топ-встреча — «Лейпциг» встретится с «Баварией». Игра начнется в 22.30 по московскому времени на стадионе «Ред Булл Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
20 янв, 22:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Бавария

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами мюнхенцев. Поставить на них можно за 1.86, это примерно 53% вероятности. Победу «Лейпцига» оценили в 4.00 (25%), ничью — в 4.20 (22%).

Если вам кажется, что хозяева не уступят, оформите ставку за 2.00.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.00, Ф2(0) — за 1.41.

Обмен голами доступен за скромные 1.47, противоположный исход — за 2.70.

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Эксперты считают, что прежде всего стоит ждать гола от нападающего гостей Эрика-Максима Шупо-Мотинга. Взять его можно за 2.50.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Баварии» за 8.30.

Футбол
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ФК Бавария
ФК Лейпциг
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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