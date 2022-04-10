10 апреля 2022 года «Барселона» заедет в гости к «Леванте», где на стадионе «Сьюдад де Валенсия» проверит соперника с предпоследнего места ла лиги. Игра 31-го тура начнется в 22.00 мск, прямую трансляцию покажет интернет-платформа Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ ожидаемо оценили «Барселону» увесистым фаворитом матча. Коэффициент на победу каталонцев — 1.42, что составляет около 70% вероятности. Успех «Леванте» идет за фантастические 7.30 (12%), ничья котируется практически в полтора раза ниже — 5.10 (18%).

Если в матче произойдет чудо, то ставка в 1000 рублей на хозяев принесет победителю 7300 рублей.

Также на матч представлена широкая линия результатов с форой.

• Ф2 (-1.5) идет за 2.12;

• Ф2 (-2.5) — за 3.70;

• Ф1 (+1.5) — за 1.72.

«Барса» немало забивает в последних играх чемпионата: четырежды оформила по четыре мяча в последних шести играх ла лиги. При этом самый вероятный счет в противостоянии с «Леванте» — скромная победа 2:0, она идет за 8.40. С котировкой 9.30 можно оформить ничью 1:1, а за 9.70 — минимальную победу каталонцев 1:0.

Индивидуальный тотал больше 2.5 гола на «Барселону» идет с коэффициентом 2.28: в первом круге каталонцы вонзили «Леванте» как раз три мяча. Шанс, что хозяева забьют хотя бы два, оценен солидными 3.10.

Поставить на то, что в матче будет 11-метровый, можно с приятной котировкой 2.65: в игре первого круга один из трех мячей каталонцы закинули с пенальти. Удар с точки конкретно от «Барсы» оценен в 3.50.

Одним из интересных вариантов для ставки выглядит линия «волевая победа». Поставить на него (доступен для любой команды) можно с коэффициентом 4.80.