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Сегодня, 19:15

«Леванте» — «Барселона»: прогноз на матч Примеры 10 апреля 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Леванте» — «Барселона» 10 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
ФК «Барселона».
Фото Global Look Press

10 апреля 2022 года «Барселона» заедет в гости к «Леванте», где на стадионе «Сьюдад де Валенсия» проверит соперника с предпоследнего места ла лиги. Игра 31-го тура начнется в 22.00 мск, прямую трансляцию покажет интернет-платформа Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ ожидаемо оценили «Барселону» увесистым фаворитом матча. Коэффициент на победу каталонцев — 1.42, что составляет около 70% вероятности. Успех «Леванте» идет за фантастические 7.30 (12%), ничья котируется практически в полтора раза ниже — 5.10 (18%).

Испания. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 22:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
Барселона

Если в матче произойдет чудо, то ставка в 1000 рублей на хозяев принесет победителю 7300 рублей.

Также на матч представлена широкая линия результатов с форой.

• Ф2 (-1.5) идет за 2.12;

• Ф2 (-2.5) — за 3.70;

• Ф1 (+1.5) — за 1.72.

«Барса» немало забивает в последних играх чемпионата: четырежды оформила по четыре мяча в последних шести играх ла лиги. При этом самый вероятный счет в противостоянии с «Леванте» — скромная победа 2:0, она идет за 8.40. С котировкой 9.30 можно оформить ничью 1:1, а за 9.70 — минимальную победу каталонцев 1:0.

Индивидуальный тотал больше 2.5 гола на «Барселону» идет с коэффициентом 2.28: в первом круге каталонцы вонзили «Леванте» как раз три мяча. Шанс, что хозяева забьют хотя бы два, оценен солидными 3.10.

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Поставить на то, что в матче будет 11-метровый, можно с приятной котировкой 2.65: в игре первого круга один из трех мячей каталонцы закинули с пенальти. Удар с точки конкретно от «Барсы» оценен в 3.50.

Одним из интересных вариантов для ставки выглядит линия «волевая победа». Поставить на него (доступен для любой команды) можно с коэффициентом 4.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Леванте
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«Ростов» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 10 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 0 : 1
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 1 : 2
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 3 : 0
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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