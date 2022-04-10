«Леванте» — «Барселона»: прогноз на матч Примеры 10 апреля 2022 года
10 апреля 2022 года «Барселона» заедет в гости к «Леванте», где на стадионе «Сьюдад де Валенсия» проверит соперника с предпоследнего места ла лиги. Игра 31-го тура начнется в 22.00 мск, прямую трансляцию покажет интернет-платформа Okko.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ ожидаемо оценили «Барселону» увесистым фаворитом матча. Коэффициент на победу каталонцев — 1.42, что составляет около 70% вероятности. Успех «Леванте» идет за фантастические 7.30 (12%), ничья котируется практически в полтора раза ниже — 5.10 (18%).
Если в матче произойдет чудо, то ставка в 1000 рублей на хозяев принесет победителю 7300 рублей.
Также на матч представлена широкая линия результатов с форой.
• Ф2 (-1.5) идет за 2.12;
• Ф2 (-2.5) — за 3.70;
• Ф1 (+1.5) — за 1.72.
«Барса» немало забивает в последних играх чемпионата: четырежды оформила по четыре мяча в последних шести играх ла лиги. При этом самый вероятный счет в противостоянии с «Леванте» — скромная победа 2:0, она идет за 8.40. С котировкой 9.30 можно оформить ничью 1:1, а за 9.70 — минимальную победу каталонцев 1:0.
Индивидуальный тотал больше 2.5 гола на «Барселону» идет с коэффициентом 2.28: в первом круге каталонцы вонзили «Леванте» как раз три мяча. Шанс, что хозяева забьют хотя бы два, оценен солидными 3.10.
Поставить на то, что в матче будет 11-метровый, можно с приятной котировкой 2.65: в игре первого круга один из трех мячей каталонцы закинули с пенальти. Удар с точки конкретно от «Барсы» оценен в 3.50.
Одним из интересных вариантов для ставки выглядит линия «волевая победа». Поставить на него (доступен для любой команды) можно с коэффициентом 4.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|0 : 1
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|1 : 2
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|3 : 0
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0