«Лестер» — «Рома» — самая интригующая полуфинальная пара Лиги конференций. 28 апреля 2022 года команды проведут первый матч противостояния на «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало игры — в 22.00 мск, прямой эфир на сайте matchtv.ru стартует в 21.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом: коэффициент на победу «Лестера» — 2.30, это примерно 42% вероятности. Успех «Ромы» доступен за 3.10 (31%), ничья оценена чуть дороже — 3.40 (28%).

Ставка в 1 000 рублей на победу «Лестера» при благоприятном исходе принесет 2 300 рублей.

По мнению аналитиков, самый вероятный исход матча — ничья 1:1, коэффициент — 6.20. Минимальная победа «Лестера» (1:0) оценена котировкой 7.20. С таким же счетом, но уже за 8.60 можно взять победу «Ромы».

Римляне зажгли в ответном четвертьфинале с «Буде-Глимт», в котором забили четыре мяча. Индивидуальный тотал голов «Ромы» больше 1.5 на предстоящий матч предложен с котировкой 2.70, меньше — за 1.43. У «Лестера» эта линия оценена в 2.20 и 1.62 соответственно.

Для интереса можно взять один из вариантов комбинированных ставок. Например, победу хозяев и ТБ 2.5 гола с коэффициентом 2.26.

Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Рома»

«Рома» в этом сезоне слабо выглядела в больших матчах: в серии А проиграла по два раза «Интеру», «Ювентусу» и «Милану», ни разу не одолела «Наполи». В Лиге конференций у команды Жозе Моуринью еще не было серьезных противников, а неожиданные поражения и ничьи случались даже в играх с уступающими в классе оппонентами.

Рекомендуемая ставка: «Лестер» не проиграет за 1.37.