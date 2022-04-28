Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Лестер» — «Рома»: прогноз на матч Лиги конференций 28 апреля 2022 года

Прогноз на матч Лиги конференций «Лестер» — «Рома» 28 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Уилфред Ндиди («Лестер»).
Фото Global Look Press

«Лестер» — «Рома» — самая интригующая полуфинальная пара Лиги конференций. 28 апреля 2022 года команды проведут первый матч противостояния на «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало игры — в 22.00 мск, прямой эфир на сайте matchtv.ru стартует в 21.45.

Лига конференций. 1/2 финала
28 апр, 22:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Рома

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом: коэффициент на победу «Лестера» — 2.30, это примерно 42% вероятности. Успех «Ромы» доступен за 3.10 (31%), ничья оценена чуть дороже — 3.40 (28%).

Ставка в 1 000 рублей на победу «Лестера» при благоприятном исходе принесет 2 300 рублей.

По мнению аналитиков, самый вероятный исход матча — ничья 1:1, коэффициент — 6.20. Минимальная победа «Лестера» (1:0) оценена котировкой 7.20. С таким же счетом, но уже за 8.60 можно взять победу «Ромы».

Римляне зажгли в ответном четвертьфинале с «Буде-Глимт», в котором забили четыре мяча. Индивидуальный тотал голов «Ромы» больше 1.5 на предстоящий матч предложен с котировкой 2.70, меньше — за 1.43. У «Лестера» эта линия оценена в 2.20 и 1.62 соответственно.

Для интереса можно взять один из вариантов комбинированных ставок. Например, победу хозяев и ТБ 2.5 гола с коэффициентом 2.26.

Жозе Моуринью против &laquo;Интера&raquo;. «Лестер» — «Рома»: Моуринью остановит обидчика «Спартака»?

Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Рома»

«Рома» в этом сезоне слабо выглядела в больших матчах: в серии А проиграла по два раза «Интеру», «Ювентусу» и «Милану», ни разу не одолела «Наполи». В Лиге конференций у команды Жозе Моуринью еще не было серьезных противников, а неожиданные поражения и ничьи случались даже в играх с уступающими в классе оппонентами.

Рекомендуемая ставка: «Лестер» не проиграет за 1.37.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Лестер
ФК Рома
0
Читайте также
Сколько русских поборется за Кубок Стэнли? В НХЛ определились все участники плей-офф
«Надеюсь, Александр Усик станет королем супертяжей». Александр Поветкин — о Чудинове, бое Бивол - Канело и гражданстве Бетербиева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 28 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости