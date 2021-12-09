9 декабря в 6-м туре Лиги Европы в группе C сыграют варшавская «Легия» и московский «Спартак». Встреча пройдет в Варшаве на городском стадионе и начнется в 20.45. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

09.12.2021 | Легия - Спартак

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этой игре победит московский «Спартак». На него можно поставить с котировкой 2.40 — это примерно 40% вероятности. Ничью есть вариант взять за 3.50 (26%). Победа «Легии» идет в линии за 3.50 (34%).

Ф1(+1) есть за 1.27, а Ф2(-1) — за 3.70.

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» потенциальная выплата составит 2400.

Ставка «Спартак» не проиграет» есть в линии за 1.45.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.75. Удаление идет за 3.50.

Удаление и пенальти возможны за 6.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.97.

— ТМ 1.5 — 3.70;

— обе забьют: нет — 1.87;

— точный счет: 0:1 — 8.10.