«Лечче» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 7 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
7 апреля «Наполи» в 29-м туре чемпионата Италии сыграет с «Лечче». Встреча состоится на арене «Виа дель Маре» и начнется в 20.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Джанлука Манганьелло. Посмотреть игру в прямом эфире можно с 19.55 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».
Букмекерская компания Olimpbet считает «Наполи» фаворитом встречи. Победа лидера чемпионата Италии над 16-й командой турнира доступна с коэффициентом 1.70, вероятность этого исхода — около 58%. Успех «Лечче» предложен за 5.59 (16%), ничья — за 3.74 (26%).
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«Лечче» не проиграл «Наполи» два последних матча. Вариант 1Х предложен за 2.24.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.73. В двух из трех предыдущих очных игр соперники забили аж пять мячей на двоих.
Оформят ли неаполитанцы хотя бы два гола? ИТБ2 (1.5) идет за 1.95, ИТМ2 (1.5) — за 1.88.
Если вы убеждены, что именно гости откроют счет в матче, возьмите это условие за 1.59. На «Лечче» можно поставить за 3.05, на отсутствие голов — за 6.69.
Соперники обменялись голами в пяти из шести предыдущих встреч. На то, что команды снова поразят ворота друг друга, коэффициент — 2.13.
Эксперты считают, что игра завершится со счетом 1:0 в пользу неаполитанцев. Котировка на это — 5.84.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4