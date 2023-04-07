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«Лечче» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 7 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Лечче» — «Наполи» 7 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Фанаты «Наполи» с картонным Хвичей Кварацхелией.
Фото Global Look Press

7 апреля «Наполи» в 29-м туре чемпионата Италии сыграет с «Лечче». Встреча состоится на арене «Виа дель Маре» и начнется в 20.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Джанлука Манганьелло. Посмотреть игру в прямом эфире можно с 19.55 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 29-й тур
07 апр, 20:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Наполи

Букмекерская компания Olimpbet считает «Наполи» фаворитом встречи. Победа лидера чемпионата Италии над 16-й командой турнира доступна с коэффициентом 1.70, вероятность этого исхода — около 58%. Успех «Лечче» предложен за 5.59 (16%), ничья — за 3.74 (26%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного выигрыша принесет выплату в 5590 рублей, а чистая прибыль составит 4590 рублей.

«Лечче» не проиграл «Наполи» два последних матча. Вариант 1Х предложен за 2.24.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.73. В двух из трех предыдущих очных игр соперники забили аж пять мячей на двоих.

Оформят ли неаполитанцы хотя бы два гола? ИТБ2 (1.5) идет за 1.95, ИТМ2 (1.5) — за 1.88.

Если вы убеждены, что именно гости откроют счет в матче, возьмите это условие за 1.59. На «Лечче» можно поставить за 3.05, на отсутствие голов — за 6.69.

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Соперники обменялись голами в пяти из шести предыдущих встреч. На то, что команды снова поразят ворота друг друга, коэффициент — 2.13.

Эксперты считают, что игра завершится со счетом 1:0 в пользу неаполитанцев. Котировка на это — 5.84.

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«Авангард» — «Ак Барс»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 7 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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Локомотив

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