11 февраля в олимпийском хоккейном турнире в группе С сыграют команды Латвии и Финляндии. Матч состоится в Пекине на «Кадиллак Арене» и начнется в 16.10. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит сборная Финляндии. Поставить на ее победу в основное время можно за 1.46 — это примерно 63% вероятности. Триумф команды Латвии оценивается котировкой 5.20 (19%), а ничья идет за 5.10 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу Латвии потенциальная выплата составит 5200 рублей.

Ф1(+1) доступна за 2.28, а Ф2(-1) — за 1.59.

Ставка «Латвия не проиграет» есть в линии за 2.60.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет Финляндия. На этот исход можно поставить за 1.44.

Тотал голов больше 5.5 в этой игре идет за 2.00. Тотал меньше 5.5 можно взять за 1.81.