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Сегодня, 13:15

Латвия — Финляндия: прогноз и ставка на матч олимпийского хоккейного турнира 11 февраля

Прогноз на хоккейный матч Олимпиады-2022 Латвия — Финляндия
Виталий Пудздрав
Хоккеисты сборной Финляндии.
Фото Getty Images

11 февраля в олимпийском хоккейном турнире в группе С сыграют команды Латвии и Финляндии. Матч состоится в Пекине на «Кадиллак Арене» и начнется в 16.10. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит сборная Финляндии. Поставить на ее победу в основное время можно за 1.46 — это примерно 63% вероятности. Триумф команды Латвии оценивается котировкой 5.20 (19%), а ничья идет за 5.10 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу Латвии потенциальная выплата составит 5200 рублей.

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Ф1(+1) доступна за 2.28, а Ф2(-1) — за 1.59.

Ставка «Латвия не проиграет» есть в линии за 2.60.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет Финляндия. На этот исход можно поставить за 1.44.

Тотал голов больше 5.5 в этой игре идет за 2.00. Тотал меньше 5.5 можно взять за 1.81.

  • Ф1 (-1.5) — 7.00;

  • ТБ 9.5 — 11.0;

  • обе забьют: нет — 5.20.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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