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«Лада» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 26 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Лада» — «Металлург» 26 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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26 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между тольяттинской «Ладой» и магнитогорским «Металлургом». Он пройдет на «Лада Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 17.50 мск будет включена на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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Хотя «Металлург» сыграет на выезде, именно он считается фаворитом матча. На его победу в основное время в букмекерской компании OLIMPBET можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность такого исхода — примерно 51%. Ничья доступна за 3.93 (21%), успех «Лады» — за 3.49 (28%).

Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 1.81. Кстати, тольяттинцы ни разу не уступили «Магнитке» в основное время в этом году.

Тотал больше 4.5 шайбы предложено оформить за 1.82, ТМ 4.5 — за 1.97.

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На три и более гола в исполнении гостей котировка — 1.85, на два и меньше — 1.95.

Выигрыш «Металлурга» с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.55, «Лады» — в 2.43.

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ХК Лада
ХК Металлург (Магнитогорск)
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«Сибирь» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 26 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
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