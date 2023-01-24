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«Лацио» – «Милан»: прогноз на матч серии А 24 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Лацио» – «Милан» 24 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Сандро Тонали.
Фото Global Look Press

24 января в 19-м туре серии А встретятся команды из верхней половины таблицы — «Лацио» и «Милан». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на «Стадио Олимпико», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 22.40 мск. Главный арбитр встречи — Марко ди Белло.

Италия. Серия А. 19-й тур
24 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Милан

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Милан». На победу команды Стефано Пиоли можно поставить с коэффициентом 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (29%), успех «Лацио» — за 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 3000 рублей, а чистая прибыль составит 2000 рублей.

Вариант «Лацио» не проиграет» идет за 1.53. «Орлы» не уступили «Милану» в трех из пяти последних домашних матчах. 

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.83.

Обмен точными ударами предложен за 1.83, противоположный исход — за 1.98.

Оливье Жиру — самый вероятный автор гола в составе «Милана» (2.70). Также неплохие шансы отличиться у Рафаэла Леау и Фелипе Андерсона — 3.60.

Эксперты считают, что матч, скорее всего, завершится со счетом 1:1. Коэффициент — 6.20.

 
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Прогноз и ставка на матч «Лацио» – «Милан»

«Милан» много пропускает в последние недели: получил по два мяча от «Лечче» и «Ромы», проиграл 0:3 «Интеру» в Суперкубке. Даже «Салернитана» умудрилась однажды пробить столичную команду. А «Лацио» славится мощной атакой, которая не сильно сбоит даже в отсутствие травмированного Чиро Иммобиле — его успешно подменяют Андерсон и Дзакканьи. 

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1) за 1.73.

 
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ФК Лацио
ФК Милан
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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