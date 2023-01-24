«Лацио» – «Милан»: прогноз на матч серии А 24 января 2023 года
24 января в 19-м туре серии А встретятся команды из верхней половины таблицы — «Лацио» и «Милан». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на «Стадио Олимпико», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 22.40 мск. Главный арбитр встречи — Марко ди Белло.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Милан». На победу команды Стефано Пиоли можно поставить с коэффициентом 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (29%), успех «Лацио» — за 3.00 (33%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 3000 рублей, а чистая прибыль составит 2000 рублей.
Вариант «Лацио» не проиграет» идет за 1.53. «Орлы» не уступили «Милану» в трех из пяти последних домашних матчах.
Тотал больше 2.5 гола идет за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.83.
Обмен точными ударами предложен за 1.83, противоположный исход — за 1.98.
Оливье Жиру — самый вероятный автор гола в составе «Милана» (2.70). Также неплохие шансы отличиться у Рафаэла Леау и Фелипе Андерсона — 3.60.
Эксперты считают, что матч, скорее всего, завершится со счетом 1:1. Коэффициент — 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Лацио» – «Милан»
«Милан» много пропускает в последние недели: получил по два мяча от «Лечче» и «Ромы», проиграл 0:3 «Интеру» в Суперкубке. Даже «Салернитана» умудрилась однажды пробить столичную команду. А «Лацио» славится мощной атакой, которая не сильно сбоит даже в отсутствие травмированного Чиро Иммобиле — его успешно подменяют Андерсон и Дзакканьи.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1) за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2