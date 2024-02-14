14 февраля Риме состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Лацио» сразится с мюнхенской «Баварией». Игра на Олимпийском стадионе начнется в 23.00 по московскому времени со свистком французского арбитра Франсуа Летексье. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформе «Кинопоиск» с 22.45 мск.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Баварию» крупным фаворитом встречи. На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 1.75, это приблизительно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.77 (26%), успех «Лацио» — за 5.30 (17%).

Если верите, что римляне окажут достойное сопротивление на домашней арене, возьмите 1Х за 2.13.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.98. Надо отметить, что в трех последних играх с участием «Баварии» и в двух из трех у «Лацио» прошел «верх».

Вариант «обе забьют» идет за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.98.

Если гости забьют два и более мяча, сыграет пари за 1.75. В этом розыгрыше ЛЧ мюнхенцы отличились хотя бы дважды в четырех играх из шести.

Предполагаете, что немецкий суперклуб возьмет игру под контроль и будет осаждать ворота соперника? ТБ 5.5 удара в створ в исполнении «Баварии» доступен за 1.77.

Наиболее вероятный автор гола в предстоящем матче, конечно, Харри Кейн. Его точный удар котируется за 1.85. Результативное действие Чиро Иммобиле как лидера атаки «Лацио» предложено за 4.00.

Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Бавария»

«Бавария» подходит к матчу против «Лацио» с переполненным лазаретом: из основных игроков Тухель не сможет рассчитывать на Гнабри, Дэвиса и Комана, а помимо них недоступны еще семь человек. Однако имеющейся обоймы мюнхенцам должно хватить, чтобы потрепать не самого опасного итальянского соперника.

«Лацио» в новом году здорово играет с середняками, но неважно смотрится против фаворитов: с середины января проиграл «Интеру» (0:3) и «Аталанте» (1:3), а также сыграл вничью с «Наполи» (0:0). Сдержать «Баварию», которая озлоблена поражением в чемпионате от «Байера» (0:3), римлянам будет сложно — по качеству игры чемпионы Германии по-прежнему очень неплохи.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.75.

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