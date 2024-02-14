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14 февраля, 14:15

«Лацио» — «Бавария»: Кейн и компания исправятся за разгром от «Байера»

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» 14 февраля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Мануэль Нойер.
Фото Getty Images

14 февраля Риме состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Лацио» сразится с мюнхенской «Баварией». Игра на Олимпийском стадионе начнется в 23.00 по московскому времени со свистком французского арбитра Франсуа Летексье. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформе «Кинопоиск» с 22.45 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
1:0
Бавария

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Баварию» крупным фаворитом встречи. На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 1.75, это приблизительно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.77 (26%), успех «Лацио» — за 5.30 (17%).

Если верите, что римляне окажут достойное сопротивление на домашней арене, возьмите 1Х за 2.13.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.98. Надо отметить, что в трех последних играх с участием «Баварии» и в двух из трех у «Лацио» прошел «верх».

Вариант «обе забьют» идет за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.98.

Если гости забьют два и более мяча, сыграет пари за 1.75. В этом розыгрыше ЛЧ мюнхенцы отличились хотя бы дважды в четырех играх из шести.

Предполагаете, что немецкий суперклуб возьмет игру под контроль и будет осаждать ворота соперника? ТБ 5.5 удара в створ в исполнении «Баварии» доступен за 1.77.

Наиболее вероятный автор гола в предстоящем матче, конечно, Харри Кейн. Его точный удар котируется за 1.85. Результативное действие Чиро Иммобиле как лидера атаки «Лацио» предложено за 4.00.

Арсен Захарян. «Реал Сосьедад» перед встречей с «ПСЖ» не забил в четырех матчах подряд. Для Захаряна и компании выезд в Париж станет пыткой

Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Бавария»

«Бавария» подходит к матчу против «Лацио» с переполненным лазаретом: из основных игроков Тухель не сможет рассчитывать на Гнабри, Дэвиса и Комана, а помимо них недоступны еще семь человек. Однако имеющейся обоймы мюнхенцам должно хватить, чтобы потрепать не самого опасного итальянского соперника.

«Лацио» в новом году здорово играет с середняками, но неважно смотрится против фаворитов: с середины января проиграл «Интеру» (0:3) и «Аталанте» (1:3), а также сыграл вничью с «Наполи» (0:0). Сдержать «Баварию», которая озлоблена поражением в чемпионате от «Байера» (0:3), римлянам будет сложно — по качеству игры чемпионы Германии по-прежнему очень неплохи.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.75.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Лацио
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«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Лиги чемпионов 14 февраля 2024 года

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч Лиги чемпионов 14 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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 8
П
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Спартак

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