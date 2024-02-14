«Лацио» — «Бавария»: Кейн и компания исправятся за разгром от «Байера»
14 февраля Риме состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Лацио» сразится с мюнхенской «Баварией». Игра на Олимпийском стадионе начнется в 23.00 по московскому времени со свистком французского арбитра Франсуа Летексье. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформе «Кинопоиск» с 22.45 мск.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Баварию» крупным фаворитом встречи. На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 1.75, это приблизительно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.77 (26%), успех «Лацио» — за 5.30 (17%).
Если верите, что римляне окажут достойное сопротивление на домашней арене, возьмите 1Х за 2.13.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.98. Надо отметить, что в трех последних играх с участием «Баварии» и в двух из трех у «Лацио» прошел «верх».
Вариант «обе забьют» идет за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.98.
Если гости забьют два и более мяча, сыграет пари за 1.75. В этом розыгрыше ЛЧ мюнхенцы отличились хотя бы дважды в четырех играх из шести.
Предполагаете, что немецкий суперклуб возьмет игру под контроль и будет осаждать ворота соперника? ТБ 5.5 удара в створ в исполнении «Баварии» доступен за 1.77.
Наиболее вероятный автор гола в предстоящем матче, конечно, Харри Кейн. Его точный удар котируется за 1.85. Результативное действие Чиро Иммобиле как лидера атаки «Лацио» предложено за 4.00.
Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Бавария»
«Бавария» подходит к матчу против «Лацио» с переполненным лазаретом: из основных игроков Тухель не сможет рассчитывать на Гнабри, Дэвиса и Комана, а помимо них недоступны еще семь человек. Однако имеющейся обоймы мюнхенцам должно хватить, чтобы потрепать не самого опасного итальянского соперника.
«Лацио» в новом году здорово играет с середняками, но неважно смотрится против фаворитов: с середины января проиграл «Интеру» (0:3) и «Аталанте» (1:3), а также сыграл вничью с «Наполи» (0:0). Сдержать «Баварию», которая озлоблена поражением в чемпионате от «Байера» (0:3), римлянам будет сложно — по качеству игры чемпионы Германии по-прежнему очень неплохи.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5