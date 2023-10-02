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Сегодня, 13:35

«Куньлунь» — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 2 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Москва 2 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Эрик ОДелл.
Фото Официальный телеграм-канал ХК «Динамо»

2 сентября московское «Динамо» в очередном матче КХЛ сразится с китайским «Куньлунем». Игра пройдет в Мытищах на одноименной арене и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Москвичи — фавориты предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На их победу по итогам трех периодов можно поставить с коэффициентом 1.50, это приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья идет за 5.00 (20%), успех «Ред Стар» — за 5.60 (14%).

Динамовцы никогда не проигрывали этому сопернику. В трех гостевых матчах из трех последних коллектив Алексея Кудашова выиграл с разницей в две и более шайбы. Ф2(-1.5) доступна за 1.89.

Пять и более шайб в предстоящей встрече оценены в 1.67, ТМ 4.5 — в 2.19.

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Забьет ли «Динамо» сопернику больше трех раз? ИТБ2 (3.5) можно оформить за 2.21, ИТМ2 (3.5) — за 1.66.

«Куньлунь» пропустил первым в семи последних матчах. На то, что счет снова откроет соперник китайского клуба, котировка — 1.46.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
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«Динамо» Минск — «Барыс»: где смотреть матч КХЛ 2 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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