2 сентября московское «Динамо» в очередном матче КХЛ сразится с китайским «Куньлунем». Игра пройдет в Мытищах на одноименной арене и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Москвичи — фавориты предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На их победу по итогам трех периодов можно поставить с коэффициентом 1.50, это приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья идет за 5.00 (20%), успех «Ред Стар» — за 5.60 (14%).

Динамовцы никогда не проигрывали этому сопернику. В трех гостевых матчах из трех последних коллектив Алексея Кудашова выиграл с разницей в две и более шайбы. Ф2(-1.5) доступна за 1.89.

Пять и более шайб в предстоящей встрече оценены в 1.67, ТМ 4.5 — в 2.19.

Забьет ли «Динамо» сопернику больше трех раз? ИТБ2 (3.5) можно оформить за 2.21, ИТМ2 (3.5) — за 1.66.

«Куньлунь» пропустил первым в семи последних матчах. На то, что счет снова откроет соперник китайского клуба, котировка — 1.46.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей