27 октября 2021 в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Краснодар» отправится в гости к «Кубани». Краснодарское дерби пройдет на стадионе «Кубань», начало — в 19:30. Прямую трансляцию встречи проведет телеканал «Матч ТВ».

Команда Виктора Гончаренко — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на «Краснодар» можно за 1.26 — это примерно 75% вероятности. Шансы «Кубани» победить оцениваются коэффициентом 11.0 (9%), а ничья доступна за 5.90 (16%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная прибыль составит 5 900 рублей.

Ф1(+1.5) идет за 2.00, а Ф2(-1.5) — за 1.81.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.65, а ТМ 2.5 — за 2.24.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.10. Противоположный исход оценивается котировкой 1.66.

Верите, что счет в матче будет открыт быстро? Сделать ставку на гол с 1-15 минуту можно с котировкой 3.00.