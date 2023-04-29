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29 апреля, 08:15

«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 29 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» 29 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Далер Кузяев.
Фото Global Look Press

29 апреля лидер чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Встреча 25-го тура состоится на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:5
Зенит

Букмекеры отдали предпочтение «Зениту». На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.73, вероятность исхода — примерно 57%. Успех «Крыльев» доступен за 4.89 (18%), ничья — за 3.99 (25%).

Ставка в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут в случае выполнения условия принесет выплату в 3990 рублей.

Считаете, что самарцы не проиграют петербуржцам на своем поле в третьем матче подряд? Вариант 1Х идет за 2.17.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.03.

«Зенит» пропустил в пяти из девяти встреч в весенней части сезона. На гол «Крыльев» котировка — 1.53.

Отличный коэффициент предложен на обмен результативными ударами — 1.81. Противоположный исход можно взять за 1.99.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.80.

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Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

«Зенит» на прошлой неделе очень здорово смотрелся в матче с «Динамо» и закономерно победил 3:1. Снова был шикарен Малком, который сделал 2+1. Под конец чемпионата бразилец будет серьезно мотивирован, чтобы выиграть гонку бомбардиров и соблазнить какой-нибудь большой клуб — ранее сообщалось, что в нем заинтересован «ПСЖ».

«Крылья» находятся в ужасной форме: выиграли только одну из десяти предыдущих встреч во всех турнирах при пяти поражениях. Дома самарцы не знают успеха на протяжении четырех игр. Состояние команд намекает на то, что черная серия хозяев продлится.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.73.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
4
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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29 тур
30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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