«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 7 августа 2022 года
«Крылья Советов» — «Динамо» — одна из самых ярких вывесок четвертого тура РПЛ. Команды сыграют 7 августа на «Солидарность Самара Арене», стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 17.25 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили очевидного фаворита: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.70, это около 36% вероятности. Успех «Динамо» оценен чуть дешевле — в 2.55 (38%). На ничью предложена котировка 3.70 (26%).
«Динамо» на старте сезона уже дважды сыграло вничью. Ждете еще одинного «мирныйого» результата от москвичей? Ставка в 1000 рублей принесет 3700 рублей.
Самый ожидаемый, по мнению экспертов, результат встречи — как раз ничья. Три наиболее вероятных исхода выглядят следующим образом:
• 1:1 идет за 6.40;
• победа «Динамо» 1:0 — за 8.50;
• успех «Крыльев» с таким же счетом — за 8.80.
Бело-голубые много забивают: восемь мячей после трех туров, больше только у «Зенита» и «Спартака» (по девять). Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно оформить за 2.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.62.
«Крылья» оформили пять мячей, причем четыре из них — в первом туре. ИТБ1 (1.5) идет за 2.40, ИТМ1 (1.5) — за 1.57.
Также команды немало пропускают: «Крылья Советов» — шесть мячей после трех игр, «Динамо» в прошлом туре получило три от «Факела». Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 1.73, обратная ставка доступна за 2.10.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.90, ТМ 2.5 — в 1.96.
Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо» 7 августа 2022 года
Самарцы летом отпустили нескольких лидеров, после первого тура из-за пневмоторакса (болезни легких) потеряли Сергея Пиняева и неубедительно начали сезон. Следом за яркой победой над «Оренбургом» (4:2) в первом туре «Крылья» набрали одно очко в двух играх — сыграли вничью с «Торпедо» (1:1) и уступили «Зениту» (0:3).
«Динамо» еще не проигрывало в этом сезоне, но дважды сыграло вничью — с «Ростовом» (1:1) и с «Факелом» (3:3). При этом в Самаре команде не поможет дисквалифицированный Арсен Захарян.
Сильная сторона обеих команд — атака. Также соперники имеют проблемы в обороне: у москвичей кадровая нехватка защитников, самарцы пропускают в среднем по два мяча за игру. Вероятно, в предстоящем матче отличатся обе команды.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73 .
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
5
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
8
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0