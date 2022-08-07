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«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 7 августа 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 7 августа 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Сергей Паршивлюк («Динамо»).
Фото Global Look Press

«Крылья Советов» — «Динамо» — одна из самых ярких вывесок четвертого тура РПЛ. Команды сыграют 7 августа на «Солидарность Самара Арене», стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
07 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили очевидного фаворита: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.70, это около 36% вероятности. Успех «Динамо» оценен чуть дешевле — в 2.55 (38%). На ничью предложена котировка 3.70 (26%).

«Динамо» на старте сезона уже дважды сыграло вничью. Ждете еще одинного «мирныйого» результата от москвичей? Ставка в 1000 рублей принесет 3700 рублей.

Самый ожидаемый, по мнению экспертов, результат встречи — как раз ничья. Три наиболее вероятных исхода выглядят следующим образом:

• 1:1 идет за 6.40;

• победа «Динамо» 1:0 — за 8.50;

• успех «Крыльев» с таким же счетом — за 8.80.

Бело-голубые много забивают: восемь мячей после трех туров, больше только у «Зенита» и «Спартака» (по девять). Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно оформить за 2.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.62.

«Крылья» оформили пять мячей, причем четыре из них — в первом туре. ИТБ1 (1.5) идет за 2.40, ИТМ1 (1.5) — за 1.57.

Также команды немало пропускают: «Крылья Советов» — шесть мячей после трех игр, «Динамо» в прошлом туре получило три от «Факела». Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 1.73, обратная ставка доступна за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.90, ТМ 2.5 — в 1.96.

Федор Смолов, &laquo;Динамо&raquo;. «Крылья Советов» — «Динамо»: дисквалификация Захаряна не помешает командам устроить шоу

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо» 7 августа 2022 года

Самарцы летом отпустили нескольких лидеров, после первого тура из-за пневмоторакса (болезни легких) потеряли Сергея Пиняева и неубедительно начали сезон. Следом за яркой победой над «Оренбургом» (4:2) в первом туре «Крылья» набрали одно очко в двух играх — сыграли вничью с «Торпедо» (1:1) и уступили «Зениту» (0:3).

«Динамо» еще не проигрывало в этом сезоне, но дважды сыграло вничью — с «Ростовом» (1:1) и с «Факелом» (3:3). При этом в Самаре команде не поможет дисквалифицированный Арсен Захарян.

Сильная сторона обеих команд — атака. Также соперники имеют проблемы в обороне: у москвичей кадровая нехватка защитников, самарцы пропускают в среднем по два мяча за игру. Вероятно, в предстоящем матче отличатся обе команды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73 .

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Оренбург

 2
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 2
И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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Урал

 3 1 0
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