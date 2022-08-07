«Крылья Советов» — «Динамо» — одна из самых ярких вывесок четвертого тура РПЛ. Команды сыграют 7 августа на «Солидарность Самара Арене», стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 17.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили очевидного фаворита: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.70, это около 36% вероятности. Успех «Динамо» оценен чуть дешевле — в 2.55 (38%). На ничью предложена котировка 3.70 (26%).

«Динамо» на старте сезона уже дважды сыграло вничью. Ждете еще одинного «мирныйого» результата от москвичей? Ставка в 1000 рублей принесет 3700 рублей.

Самый ожидаемый, по мнению экспертов, результат встречи — как раз ничья. Три наиболее вероятных исхода выглядят следующим образом:

• 1:1 идет за 6.40;

• победа «Динамо» 1:0 — за 8.50;

• успех «Крыльев» с таким же счетом — за 8.80.

Бело-голубые много забивают: восемь мячей после трех туров, больше только у «Зенита» и «Спартака» (по девять). Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно оформить за 2.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.62.

«Крылья» оформили пять мячей, причем четыре из них — в первом туре. ИТБ1 (1.5) идет за 2.40, ИТМ1 (1.5) — за 1.57.

Также команды немало пропускают: «Крылья Советов» — шесть мячей после трех игр, «Динамо» в прошлом туре получило три от «Факела». Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 1.73, обратная ставка доступна за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.90, ТМ 2.5 — в 1.96.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо» 7 августа 2022 года

Самарцы летом отпустили нескольких лидеров, после первого тура из-за пневмоторакса (болезни легких) потеряли Сергея Пиняева и неубедительно начали сезон. Следом за яркой победой над «Оренбургом» (4:2) в первом туре «Крылья» набрали одно очко в двух играх — сыграли вничью с «Торпедо» (1:1) и уступили «Зениту» (0:3).

«Динамо» еще не проигрывало в этом сезоне, но дважды сыграло вничью — с «Ростовом» (1:1) и с «Факелом» (3:3). При этом в Самаре команде не поможет дисквалифицированный Арсен Захарян.

Сильная сторона обеих команд — атака. Также соперники имеют проблемы в обороне: у москвичей кадровая нехватка защитников, самарцы пропускают в среднем по два мяча за игру. Вероятно, в предстоящем матче отличатся обе команды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73 .