«Крылья Советов» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 7 августа 2022 года онлайн в прямом эфире
7 августа в Самаре в четвертом туре РПЛ сойдутся «Динамо» и «Крылья Советов». Игру примет «Солидарность Самара Арена», она начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 17.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определили абсолютного фаворита встречи. На победу «Крыльев Советов» коэффициент 2.80, что примерно 35% вероятности. На успех «Динамо» — 2.50 (40%), на ничью — 3.60 (25%).
Поставив 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода вы можете выиграть 3600 рублей.
В прошлом сезоне «Крылья» в обоих матчах были сильнее бело-голубых, поэтому вариант «хозяева не проиграют» за 1.57 выглядит вполне интригующе.
Тотал больше 2.5 идет за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.98.
Обмен голами можно взять за 1.72, хотя он случился только в последнем из десяти очных матчей. В то же время на «обе забьют — нет» коэффициент 2.12.
На пенальти или удаление в матче котировка 1.66. Отдельно 11-метровый идет за 2.35, красная карточка — за 2.95.
А наиболее вероятный счет — ничья 1:1 за 6.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
5
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
8
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0