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«Крылья Советов» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 7 августа 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 7 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Славиша Йоканович, главный тренер «Динамо».
Фото Сайт ФК «Динамо»

7 августа в Самаре в четвертом туре РПЛ сойдутся «Динамо» и «Крылья Советов». Игру примет «Солидарность Самара Арена», она начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 17.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
07 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определили абсолютного фаворита встречи. На победу «Крыльев Советов» коэффициент 2.80, что примерно 35% вероятности. На успех «Динамо» — 2.50 (40%), на ничью — 3.60 (25%).

Поставив 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода вы можете выиграть 3600 рублей.

В прошлом сезоне «Крылья» в обоих матчах были сильнее бело-голубых, поэтому вариант «хозяева не проиграют» за 1.57 выглядит вполне интригующе.

Тотал больше 2.5 идет за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.98.

Обмен голами можно взять за 1.72, хотя он случился только в последнем из десяти очных матчей. В то же время на «обе забьют — нет» коэффициент 2.12.

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На пенальти или удаление в матче котировка 1.66. Отдельно 11-метровый идет за 2.35, красная карточка — за 2.95.

А наиболее вероятный счет — ничья 1:1 за 6.50.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 7 августа 2022 года
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Батраз Гурциев

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Краснодар

 2
И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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