7 августа в Самаре в четвертом туре РПЛ сойдутся «Динамо» и «Крылья Советов». Игру примет «Солидарность Самара Арена», она начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 17.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определили абсолютного фаворита встречи. На победу «Крыльев Советов» коэффициент 2.80, что примерно 35% вероятности. На успех «Динамо» — 2.50 (40%), на ничью — 3.60 (25%).

Поставив 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода вы можете выиграть 3600 рублей.

В прошлом сезоне «Крылья» в обоих матчах были сильнее бело-голубых, поэтому вариант «хозяева не проиграют» за 1.57 выглядит вполне интригующе.

Тотал больше 2.5 идет за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.98.

Обмен голами можно взять за 1.72, хотя он случился только в последнем из десяти очных матчей. В то же время на «обе забьют — нет» коэффициент 2.12.

На пенальти или удаление в матче котировка 1.66. Отдельно 11-метровый идет за 2.35, красная карточка — за 2.95.

А наиболее вероятный счет — ничья 1:1 за 6.50.