«Краснодар» — «Зенит»: Адамян верит в открытый футбол лидеров РПЛ
28 сентября в 19.30 по московскому времени в 10-м туре РПЛ «Краснодар» примет дома «Зенит». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.
В какой форме «Краснодар»
«Краснодар» продолжает погоню за «Зенитом». На данный момент дистанция между командами составляет всего два очка. «Быки» смогли наверстать упущенное благодаря победной серии, которая длится уже шесть игр. В ней подопечные Мурада Мусаева обыграли ЦСКА (2:1), «Пари НН» (2:1), московское «Динамо» (1:0) «Локомотив» (3:0), Ростов (2:0) и «Акрон» (5:2).
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Предстоящий тур у «Краснодара» пропустит только нападающий Александр Кокшаров, который продолжает восстанавливаться после травмы.
В какой форме «Зенит»
«Зенит», в свою очередь, является лидером РПЛ. Команда Сергея Семака не потерпела ни одного поражения в девяти турах, одержав на этом отрезке семь побед. В трех предыдущих турах петербуржцы неизменно выигрывали: 3:0 с «Пари НН», 1:0 с ЦСКА и 3:1 с «Факелом».
К предстоящему поединку «Зенит» подходит с двумя потерями: игру из-за травм пропустят Максим Глушенков и Сергей Волков.
«Краснодар» — «Зенит»: статистика личных встреч
«Краснодар» не знает побед в матчах с «Зенитом» уже шесть лет. За этот промежуток команды провели между собой 13 игр, девять из которых завершились победами петербуржцев. У себя дома «быки» проиграли в трех предыдущих встречах (1:3, 0:1 и 1:2).
Прогноз Карена Адамяна на матч «Краснодар» — «Зенит» 28 сентября
«Перед тем как предложить свой вариант на предстоящий поединок, я взглянул на статистику личных встреч. Ставка «обе забьют» прошла в 13 из 14 последних игр. На данный момент команды находятся в хорошей форме и забивают немало голов. По показателю результативности «Краснодар» занимает четвертое место в лиге, а «Зенит» — первое. С учетом этих деталей мы наверняка увидим хотя бы по голу от обеих команд», — заявил Адамян.
Вариант «обе забьют» в букмекерской компании FONBET можно взять с коэффициентом 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
9
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
10
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1