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«Краснодар» — «Зенит»: Адамян верит в открытый футбол лидеров РПЛ

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Клаудиньо.
Фото Global Look Press

28 сентября в 19.30 по московскому времени в 10-м туре РПЛ «Краснодар» примет дома «Зенит». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

В какой форме «Краснодар»

«Краснодар» продолжает погоню за «Зенитом». На данный момент дистанция между командами составляет всего два очка. «Быки» смогли наверстать упущенное благодаря победной серии, которая длится уже шесть игр. В ней подопечные Мурада Мусаева обыграли ЦСКА (2:1), «Пари НН» (2:1), московское «Динамо» (1:0) «Локомотив» (3:0), Ростов (2:0) и «Акрон» (5:2).

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Предстоящий тур у «Краснодара» пропустит только нападающий Александр Кокшаров, который продолжает восстанавливаться после травмы.

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В какой форме «Зенит»

«Зенит», в свою очередь, является лидером РПЛ. Команда Сергея Семака не потерпела ни одного поражения в девяти турах, одержав на этом отрезке семь побед. В трех предыдущих турах петербуржцы неизменно выигрывали: 3:0 с «Пари НН», 1:0 с ЦСКА и 3:1 с «Факелом».

К предстоящему поединку «Зенит» подходит с двумя потерями: игру из-за травм пропустят Максим Глушенков и Сергей Волков.

«Краснодар» — «Зенит»: статистика личных встреч

«Краснодар» не знает побед в матчах с «Зенитом» уже шесть лет. За этот промежуток команды провели между собой 13 игр, девять из которых завершились победами петербуржцев. У себя дома «быки» проиграли в трех предыдущих встречах (1:3, 0:1 и 1:2).

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Прогноз Карена Адамяна на матч «Краснодар» — «Зенит» 28 сентября

«Перед тем как предложить свой вариант на предстоящий поединок, я взглянул на статистику личных встреч. Ставка «обе забьют» прошла в 13 из 14 последних игр. На данный момент команды находятся в хорошей форме и забивают немало голов. По показателю результативности «Краснодар» занимает четвертое место в лиге, а «Зенит» — первое. С учетом этих деталей мы наверняка увидим хотя бы по голу от обеих команд», — заявил Адамян.

Вариант «обе забьют» в букмекерской компании FONBET можно взять с коэффициентом 1.78.

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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