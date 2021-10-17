17 октября в 11-м туре РПЛ «Уфа» отправится в гости к «Краснодару». Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар». Начало — в 19.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер».

Команда Гончаренко — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на «Краснодар» можно за 1.42 — это около 68% вероятности. Победа «Уфы» доступна за 7.20 (13%), а ничья идет за 5.20 (19%).

При ставке в 1000 рублей на «Уфу» можно выиграть 7200 рублей в случае победы гостей.

Ф1(-1) идет за 1.65, а Ф2(+1) — за 2.32.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.66, а тотал меньше 2.5 — за 2.30.

Шансы «Краснодара» отличиться минимум три раза за матч оцениваются котировкой 2.50.

Уверены, что «Урал» забьет дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 4.20.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ самый вероятный счет отчетного матча — 2:0 с коэффициентом 6.80.