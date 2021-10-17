17 октября в 11-м туре РПЛ в Краснодаре на одноименном стадионе сыграют «Краснодар» и «Уфа». Трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер», начало трансляции в 19.00.

«Краснодар» — фаворит этой встречи по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды можно за 1.42 — это около 68% вероятности. Ничья идет за за 5.20 (19%). Успех «Уфы» оценивается коэффициентом 4.20 (13%).

Если вы поставите 1000 рублей на «Уфу», то в случае успеха команды сможете выиграть 4200 рублей.

Ставка «Уфа» не проиграет» есть в линии за 3.00.

Пенальти в этом матче возможен за 2.35. А вот на удаление есть вариант сделать ставку за 3.20. Пенальти и удаление идут за 6.00.

Аналитики считают, что в этом матче возможны три исхода: 1:0, 2:0, 3:0. Сделать комбо-ставку на все три результата можно за котировку 2.60.