20 ноября в 15-м туре чемпионата России сойдутся «Краснодар» и «Спартак». Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Старт прямого эфира — в 18.30.

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают победу «Краснодару». На успех команды можно поставить с котировкой 1.92 — это примерно 50% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (15%), а победа «Спартака» есть в линии также за 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу московской команды потенциальная выплата составит 3900 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 3.20, а Ф2(+1.5) — за 1.30.

Ставку «Спартак» не проиграет» можно взять за 2.00.

Шансы «Спартака» забить больше одного оцениваются коэффициентом 2.85.

Уверены, что «Краснодар» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 1.85.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу «Краснодара» наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.90.