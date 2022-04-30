«Краснодар» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 30 апреля 2022 года
В 27-м туре чемпионата России «Краснодар» на одноименном стадионе примет «Ростов». Игра начнется в 16.30 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции в 16.25. Рассудит встречу арбитр Вячеслав Безбородов.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера футбольного клуба «Ростов» — считают фаворитом команду Валерия Карпина. Поставить на нее можно с коэффициентом 2.34, это примерно 42% вероятности. Победа «Краснодара» доступна за 3.10 (32%), ничья — за 3.50 (26%).
Ставка в 1 000 рублей на гостей в случае успеха принесет выигрыш в 2 340 рублей.
На то, что «Краснодар» не проиграет, можно поставить за 1.64. Но есть шанс подстраховаться еще сильнее — взять Ф1(+1) за 1.31. Ф2(-1) доступна за 3.50.
Индивидуальный тотал голов больше 1.5 у хозяев идет за 2.65, у гостей — за 2.22. Правда, «Краснодар» не забивал больше одного мяча с 13 марта, когда обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
Аналитики считают счет 1:1 наиболее вероятным в матче, он оценен котировкой 6.30. Победу «Ростова» 1:0 можно взять за 7.70, 2:1 — за 8.80.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»
«Быки» исторически лучше играют в южном дерби, но в этот раз победить им будет тяжело. «Ростов» идет на серии из четырех побед, показывая очень убедительный и зрелищный футбол. Команда Валерия Карпина за последние недели расправилась со «Спартаком» и «Локомотивом», поэтому набрать три очка против размякшего «Краснодара» для нее не составит труда.
Рекомендуемая ставка: победа «Ростова» с форой (0) за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0