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«Краснодар» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 30 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 30 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Данил Глебов, «Ростов».
Фото ФК «Ростов»

В 27-м туре чемпионата России «Краснодар» на одноименном стадионе примет «Ростов». Игра начнется в 16.30 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции в 16.25. Рассудит встречу арбитр Вячеслав Безбородов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера футбольного клуба «Ростов» — считают фаворитом команду Валерия Карпина. Поставить на нее можно с коэффициентом 2.34, это примерно 42% вероятности. Победа «Краснодара» доступна за 3.10 (32%), ничья — за 3.50 (26%).

Ставка в 1 000 рублей на гостей в случае успеха принесет выигрыш в 2 340 рублей.

На то, что «Краснодар» не проиграет, можно поставить за 1.64. Но есть шанс подстраховаться еще сильнее — взять Ф1(+1) за 1.31. Ф2(-1) доступна за 3.50.

Индивидуальный тотал голов больше 1.5 у хозяев идет за 2.65, у гостей — за 2.22. Правда, «Краснодар» не забивал больше одного мяча с 13 марта, когда обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

Аналитики считают счет 1:1 наиболее вероятным в матче, он оценен котировкой 6.30. Победу «Ростова» 1:0 можно взять за 7.70, 2:1 — за 8.80.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»

«Быки» исторически лучше играют в южном дерби, но в этот раз победить им будет тяжело. «Ростов» идет на серии из четырех побед, показывая очень убедительный и зрелищный футбол. Команда Валерия Карпина за последние недели расправилась со «Спартаком» и «Локомотивом», поэтому набрать три очка против размякшего «Краснодара» для нее не составит труда.

Рекомендуемая ставка: победа «Ростова» с форой (0) за 1.70.

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«Рубин» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 30 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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