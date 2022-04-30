В 27-м туре чемпионата России «Краснодар» на одноименном стадионе примет «Ростов». Игра начнется в 16.30 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции в 16.25. Рассудит встречу арбитр Вячеслав Безбородов.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера футбольного клуба «Ростов» — считают фаворитом команду Валерия Карпина. Поставить на нее можно с коэффициентом 2.34, это примерно 42% вероятности. Победа «Краснодара» доступна за 3.10 (32%), ничья — за 3.50 (26%).

Ставка в 1 000 рублей на гостей в случае успеха принесет выигрыш в 2 340 рублей.

На то, что «Краснодар» не проиграет, можно поставить за 1.64. Но есть шанс подстраховаться еще сильнее — взять Ф1(+1) за 1.31. Ф2(-1) доступна за 3.50.

Индивидуальный тотал голов больше 1.5 у хозяев идет за 2.65, у гостей — за 2.22. Правда, «Краснодар» не забивал больше одного мяча с 13 марта, когда обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

Аналитики считают счет 1:1 наиболее вероятным в матче, он оценен котировкой 6.30. Победу «Ростова» 1:0 можно взять за 7.70, 2:1 — за 8.80.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»

«Быки» исторически лучше играют в южном дерби, но в этот раз победить им будет тяжело. «Ростов» идет на серии из четырех побед, показывая очень убедительный и зрелищный футбол. Команда Валерия Карпина за последние недели расправилась со «Спартаком» и «Локомотивом», поэтому набрать три очка против размякшего «Краснодара» для нее не составит труда.

Рекомендуемая ставка: победа «Ростова» с форой (0) за 1.70.