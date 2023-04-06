«Краснодар» — «Ростов»: где смотреть полуфинал Кубка России 6 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
6 апреля «Ростов» приедет в гости к «Краснодару» в рамках полуфинала Кубка России Путь регионов. Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Главный арбитр встречи Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.55 мск.
Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитом «быков». Победа краснодарцев в основное время доступна с коэффициентом 2.06 — это около 50% вероятности. Ничья предложена за 3.64 (26%), успех «Ростова» идет за 3.44 (23%).
Ставка в 1000 рублей на триумф команды Валерия Карпина в случае благоприятного исхода принесет 3700 рублей.
Итоговый выход «Краснодара» в финал оценен коэффициентом 1.58, на «Ростов» предложено ставить за 2.36.
Желто-синие выиграли у «быков» в прошлом матче в рамках первого круга чемпионата России. На то, что и в этот раз команда Карпина не проиграет, есть котировка 1.76.
В пяти последних матчах каждой из команд голы забивались в обоих таймах. На такое развитие событий в очном поединке дают коэффициент 1.62.
В четырех из пяти предыдущих очных поединков команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в грядущем противостоянии предложен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.02.
«Ростов» забил в 23 матчах подряд, а «Краснодар» — в шести. На голы от обеих команд можно поставить за 1.70, обратный рынок идет за 2.17.
По мнению аналитиков Olimpbet, самый вероятный счет по итогам основного времени — 1:1. На этот исход предложена котировка 6.40.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4