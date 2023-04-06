6 апреля «Ростов» приедет в гости к «Краснодару» в рамках полуфинала Кубка России Путь регионов. Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Главный арбитр встречи Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.55 мск.

Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитом «быков». Победа краснодарцев в основное время доступна с коэффициентом 2.06 — это около 50% вероятности. Ничья предложена за 3.64 (26%), успех «Ростова» идет за 3.44 (23%).

Ставка в 1000 рублей на триумф команды Валерия Карпина в случае благоприятного исхода принесет 3700 рублей.

Итоговый выход «Краснодара» в финал оценен коэффициентом 1.58, на «Ростов» предложено ставить за 2.36.

Желто-синие выиграли у «быков» в прошлом матче в рамках первого круга чемпионата России. На то, что и в этот раз команда Карпина не проиграет, есть котировка 1.76.

В пяти последних матчах каждой из команд голы забивались в обоих таймах. На такое развитие событий в очном поединке дают коэффициент 1.62.

В четырех из пяти предыдущих очных поединков команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в грядущем противостоянии предложен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.02.

«Ростов» забил в 23 матчах подряд, а «Краснодар» — в шести. На голы от обеих команд можно поставить за 1.70, обратный рынок идет за 2.17.

По мнению аналитиков Olimpbet, самый вероятный счет по итогам основного времени — 1:1. На этот исход предложена котировка 6.40.