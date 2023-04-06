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«Краснодар» — «Ростов»: где смотреть полуфинал Кубка России 6 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Краснодар» — «Ростов» 6 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

6 апреля «Ростов» приедет в гости к «Краснодару» в рамках полуфинала Кубка России Путь регионов. Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Главный арбитр встречи Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.55 мск.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
06 апр, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитом «быков». Победа краснодарцев в основное время доступна с коэффициентом 2.06 — это около 50% вероятности. Ничья предложена за 3.64 (26%), успех «Ростова» идет за 3.44 (23%).

Ставка в 1000 рублей на триумф команды Валерия Карпина в случае благоприятного исхода принесет 3700 рублей.

Итоговый выход «Краснодара» в финал оценен коэффициентом 1.58, на «Ростов» предложено ставить за 2.36.

Желто-синие выиграли у «быков» в прошлом матче в рамках первого круга чемпионата России. На то, что и в этот раз команда Карпина не проиграет, есть котировка 1.76.

В пяти последних матчах каждой из команд голы забивались в обоих таймах. На такое развитие событий в очном поединке дают коэффициент 1.62.

Валерий Карпин. «Краснодар» — «Ростов»: Карпин размахивает красной тряпкой перед «быками»

В четырех из пяти предыдущих очных поединков команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в грядущем противостоянии предложен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.02.

«Ростов» забил в 23 матчах подряд, а «Краснодар» — в шести. На голы от обеих команд можно поставить за 1.70, обратный рынок идет за 2.17.

По мнению аналитиков Olimpbet, самый вероятный счет по итогам основного времени — 1:1. На этот исход предложена котировка 6.40.

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ЦСКА — СКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 6 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
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Спартак

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Зенит

 16
Владимир Писарский

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
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Спартак

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И К Ж
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Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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