«Краснодар» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 6 августа 2022 года онлайн в прямом эфире
Главный матч четвертого тура российской премьер-лиги состоится 6 августа в Краснодаре, где одноименный клуб примет московский «Локомотив». Игра пройдет на «Краснодар Арене», стартовый свисток арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 19.50 покажет сайт matchtv.ru.
«Краснодар» немного превосходит соперника, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Сторожука можно поставить с коэффициентом 2.50, что примерно 40% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (26%), успех «Локомотива» — за 2.85 (34%).
Поставленная на ничью 1000 рублей в случае положительного исхода принесет выигрыш в 3500 рублей и 2500 рублей чистой прибыли.
Команды РПЛ играют очень результативно на старте сезона, почти в каждом матче можно смело брать ТБ 2.5 мяча. В предстоящей игре на него рекомендуется поставить за 1.74, на ТМ 2.5 — за 2.17.
Невысокий коэффициент на обмен голами — всего 1.62. Учитывая сложности, которые есть у обеих команд в обороне, матч вряд ли завершится нулями.
Вариант «Локомотив» не проиграет» идет за 1.57. Также есть возможность поставить на москвичей с форой (0) за 2.08, а на краснодарцев с таким же гандикапом — за 1.80.
Во втором туре и «быки», и железнодорожники забили в меньшинстве. На гол при игре 10-на-11 или наоборот котировка 15.0.
Считаете, что один из игроков получит травму и покинет поле на носилках? Можете взять такое событие в матче за 8.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0