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Сегодня, 15:15

«Краснодар» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 6 августа 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 6 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Маринато Гилерме, «Локомотив».
Фото Сайт ФК «Локомотив»

Главный матч четвертого тура российской премьер-лиги состоится 6 августа в Краснодаре, где одноименный клуб примет московский «Локомотив». Игра пройдет на «Краснодар Арене», стартовый свисток арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 19.50 покажет сайт matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

«Краснодар» немного превосходит соперника, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Сторожука можно поставить с коэффициентом 2.50, что примерно 40% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (26%), успех «Локомотива» — за 2.85 (34%).

Поставленная на ничью 1000 рублей в случае положительного исхода принесет выигрыш в 3500 рублей и 2500 рублей чистой прибыли.

Команды РПЛ играют очень результативно на старте сезона, почти в каждом матче можно смело брать ТБ 2.5 мяча. В предстоящей игре на него рекомендуется поставить за 1.74, на ТМ 2.5 — за 2.17.

Невысокий коэффициент на обмен голами — всего 1.62. Учитывая сложности, которые есть у обеих команд в обороне, матч вряд ли завершится нулями.

Дмитрий Баринов, &laquo;Локомотив&raquo;. «Локомотив» пал жертвой травм на старте сезона. Матч с «Краснодаром» — новая попытка все исправить

Вариант «Локомотив» не проиграет» идет за 1.57. Также есть возможность поставить на москвичей с форой (0) за 2.08, а на краснодарцев с таким же гандикапом — за 1.80.

Во втором туре и «быки», и железнодорожники забили в меньшинстве. На гол при игре 10-на-11 или наоборот котировка 15.0.

Считаете, что один из игроков получит травму и покинет поле на носилках? Можете взять такое событие в матче за 8.00.

Футбол
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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ЦСКА — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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