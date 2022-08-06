Главный матч четвертого тура российской премьер-лиги состоится 6 августа в Краснодаре, где одноименный клуб примет московский «Локомотив». Игра пройдет на «Краснодар Арене», стартовый свисток арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 19.50 покажет сайт matchtv.ru.

«Краснодар» немного превосходит соперника, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Сторожука можно поставить с коэффициентом 2.50, что примерно 40% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (26%), успех «Локомотива» — за 2.85 (34%).

Поставленная на ничью 1000 рублей в случае положительного исхода принесет выигрыш в 3500 рублей и 2500 рублей чистой прибыли.

Команды РПЛ играют очень результативно на старте сезона, почти в каждом матче можно смело брать ТБ 2.5 мяча. В предстоящей игре на него рекомендуется поставить за 1.74, на ТМ 2.5 — за 2.17.

Невысокий коэффициент на обмен голами — всего 1.62. Учитывая сложности, которые есть у обеих команд в обороне, матч вряд ли завершится нулями.

Вариант «Локомотив» не проиграет» идет за 1.57. Также есть возможность поставить на москвичей с форой (0) за 2.08, а на краснодарцев с таким же гандикапом — за 1.80.

Во втором туре и «быки», и железнодорожники забили в меньшинстве. На гол при игре 10-на-11 или наоборот котировка 15.0.

Считаете, что один из игроков получит травму и покинет поле на носилках? Можете взять такое событие в матче за 8.00.