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Сегодня, 15:15

КПР — «Вест Бромвич»: прогноз на матч Чемпионшипа 15 января 2022 года

Матвей Леонов
Футболисты «Вест Бромвича».
Фото Reuters

15 января 2022 года в 27-м туре Чемпионшипа Англии «Куинз Парк Рейнджерс» примет «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Киан Принс Фаундэйшн», начало — в 18:00.

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Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей, выступавших в прошлом сезоне в АПЛ, фаворитами встречи. Поставить на победу «Вест Бромвича» можно за 2.32 — это примерно 41% вероятности. Успех КПР оценивается коэффициентом 3.20 (30%), а ничья — 3.30 (29%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 3 300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

· Ф1(0) идет за 2.26, а Ф2(0) — за 1.64;

· Ф1(+1) идет за 1.29, а Ф2(-1) — за 3.40;

· Ф1(-1) идет за 5.30, а Ф2(+1) — за 1.14.

«Вест Бромвич» плохо играет на выезде — команда Исмаэля одержала всего одну победу в восьми последних гостевых встречах. Поставить на 1x — КПР не проиграет — можно за 1.61.

КПР и «Вест Бромвич» привыкли играть результативно между собой. В шести из семи предыдущих очных встречах соперников фиксировалось обоюдное взятие ворот. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Также в шести из семи последних матчей между «обручами» и «дроздами» было минимум три гола. Вы можете сделать ставку на тотал больше 2.5 с котировкой 2.02.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.20.

Англия. Чемпионшип. 27-й тур
15 янв, 18:00. Loftus Road (Лондон)
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вест Бромвич
ФК Куинз Парк Рейнджерс (КПР)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

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 6
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Зенит

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Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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