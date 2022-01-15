КПР — «Вест Бромвич»: прогноз на матч Чемпионшипа 15 января 2022 года

15 января 2022 года в 27-м туре Чемпионшипа Англии «Куинз Парк Рейнджерс» примет «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Киан Принс Фаундэйшн», начало — в 18:00.

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей, выступавших в прошлом сезоне в АПЛ, фаворитами встречи. Поставить на победу «Вест Бромвича» можно за 2.32 — это примерно 41% вероятности. Успех КПР оценивается коэффициентом 3.20 (30%), а ничья — 3.30 (29%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 3 300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

· Ф1(0) идет за 2.26, а Ф2(0) — за 1.64;

· Ф1(+1) идет за 1.29, а Ф2(-1) — за 3.40;

· Ф1(-1) идет за 5.30, а Ф2(+1) — за 1.14.

«Вест Бромвич» плохо играет на выезде — команда Исмаэля одержала всего одну победу в восьми последних гостевых встречах. Поставить на 1x — КПР не проиграет — можно за 1.61.

КПР и «Вест Бромвич» привыкли играть результативно между собой. В шести из семи предыдущих очных встречах соперников фиксировалось обоюдное взятие ворот. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Также в шести из семи последних матчей между «обручами» и «дроздами» было минимум три гола. Вы можете сделать ставку на тотал больше 2.5 с котировкой 2.02.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.20.