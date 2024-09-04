Медийный футбольный клуб «Амкал» в 1/64 финала Пути регионов FONBET Кубка России встретится с «Космосом» из Долгопрудного. Игра пройдет 4 сентября на стадионе «Салют», начало — в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 15.55 мск.

По мнению букмекеров, у команд примерно равные шансы на успех: победа «Амкала» в основное время идет за чуть меньшие 2.40, что составляет примерно 39% вероятности. Успех коллектива из Долгопрудного можно взять за 2.65 (35%), коэффициент на ничью — 3.50 (26%).

Рынок на проход хозяев в следующий раунд дан за 1.92, на квалификацию гостей — за 1.78.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 8.00;

• победа «Амкала» 2:1 — за 9.50;

• успех «Космоса» 2:1 — за 10.0.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.55, обратный вариант идет за 2.30.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.50, обратное условие доступно за 2.40.

Индивидуальный тотал «Амкала» больше 1.5 мяча представлен с котировкой 1.90.