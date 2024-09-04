«Космос» — «Амкал»: где смотреть матч FONBET Кубка России 4 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире
Медийный футбольный клуб «Амкал» в 1/64 финала Пути регионов FONBET Кубка России встретится с «Космосом» из Долгопрудного. Игра пройдет 4 сентября на стадионе «Салют», начало — в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 15.55 мск.
По мнению букмекеров, у команд примерно равные шансы на успех: победа «Амкала» в основное время идет за чуть меньшие 2.40, что составляет примерно 39% вероятности. Успех коллектива из Долгопрудного можно взять за 2.65 (35%), коэффициент на ничью — 3.50 (26%).
Рынок на проход хозяев в следующий раунд дан за 1.92, на квалификацию гостей — за 1.78.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают примерно равные шансы команд:
• 1:1 — за 8.00;
• победа «Амкала» 2:1 — за 9.50;
• успех «Космоса» 2:1 — за 10.0.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.55, обратный вариант идет за 2.30.
Рынок «обе забьют» предложен за 1.50, обратное условие доступно за 2.40.
Индивидуальный тотал «Амкала» больше 1.5 мяча представлен с котировкой 1.90.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1