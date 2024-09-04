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«Космос» — «Амкал»: где смотреть матч FONBET Кубка России 4 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Космос» — «Амкал» 4 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Амкала».
Фото Телеграм-канал «Амкала», Telegram

Медийный футбольный клуб «Амкал» в 1/64 финала Пути регионов FONBET Кубка России встретится с «Космосом» из Долгопрудного. Игра пройдет 4 сентября на стадионе «Салют», начало — в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 15.55 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
04 сент, 16:00. Салют (Долгопрудный)
Космос
Амкал

По мнению букмекеров, у команд примерно равные шансы на успех: победа «Амкала» в основное время идет за чуть меньшие 2.40, что составляет примерно 39% вероятности. Успех коллектива из Долгопрудного можно взять за 2.65 (35%), коэффициент на ничью — 3.50 (26%).

Рынок на проход хозяев в следующий раунд дан за 1.92, на квалификацию гостей — за 1.78.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 8.00;

• победа «Амкала» 2:1 — за 9.50;

• успех «Космоса» 2:1 — за 10.0.

Игроки &laquo;Амкала&raquo;. «Космос» — «Амкал»: медийный клуб близок к лучшему результату в истории

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.55, обратный вариант идет за 2.30.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.50, обратное условие доступно за 2.40.

Индивидуальный тотал «Амкала» больше 1.5 мяча представлен с котировкой 1.90.

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2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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 - : -
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 - : -
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ЦСКА – Зенит
 - : -
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