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Сегодня, 19:15

Колумбия — Перу: где смотреть матч южноамериканского отбора на ЧМ 28 января 2022 года

Прямая трансляция матча отбора ЧМ-2022 Колумбия — Перу
Виталий Пудздрав
Рикардо Гарека.
Фото Instagram

28 января в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Колумбии и Перу. Встреча пройдет в городе Барранкилье на местном стадионе и начнется в 00.00. Трансляцию матча покажет сайт matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Колумбия. На нее можно поставить с котировкой 1.58 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (25%), а победа Перу есть в линии за 6.20 (15%).

Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) за 1.39.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3900 рублей.

Ставку «Перу не проиграет» можно взять за 1.66.

Волевая победа одной из команд в этой игре возможна за 8.70.

Волевая победа Перу идет за 26.0, Колумбии — за 13.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.45. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.59.

· ТМ 0.5 — 8.10;

· обе забьют: нет — 2.34;

· точный счет: 1:0 — 4.90.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
29 янв, 00:00. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
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Сборная Колумбии по футболу
Сборная Перу по футболу
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Колумбия — Перу: прогноз на матч южноамериканского отбора на ЧМ-2022 28 января 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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