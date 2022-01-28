28 января в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Колумбии и Перу. Встреча пройдет в городе Барранкилье на местном стадионе и начнется в 00.00. Трансляцию матча покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Колумбия. На нее можно поставить с котировкой 1.58 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (25%), а победа Перу есть в линии за 6.20 (15%).

Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) за 1.39.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3900 рублей.

Ставку «Перу не проиграет» можно взять за 1.66.

Волевая победа одной из команд в этой игре возможна за 8.70.

Волевая победа Перу идет за 26.0, Колумбии — за 13.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.45. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.59.

· ТМ 0.5 — 8.10;

· обе забьют: нет — 2.34;

· точный счет: 1:0 — 4.90.