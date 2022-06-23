Эксперты оценили шансы «Тампы» выиграть Кубок Стэнли со счета 1-3 в серии с «Колорадо»
23 июня «Тампа-Бэй» и «Колорадо» провели четвертый матч финала Кубка Стэнли, по итогам которого «Молнии» исчерпали лимит ошибок. После победы «Эвеланш» в овертайме 3:2 счет в серии стал 3-1 в их пользу, и теперь «Лайтнинг» нужно выиграть три матча подряд, чтобы снова поднять трофей над головами. На то, что у них это получится, коэффициент 9.50. На чемпионство «Эвс» котировки упали до 1.06.
Пятый матч состоится уже 25 июня и начнется в 3.00 по московскому времени. Он пройдет на площадке «Колорадо» — «Болл Арене».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ непреклонны — они считают абсолютными фаворитами пятого матча команду Джареда Беднара. На победу «Эвеланш» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.96, вероятность — примерно 50%. Успех «Тампы» предложен за сокрушительные 3.20 (30%), ничья — за 4.30 (20%).
Даже на то, что Кучеров и Василевский не проиграют в основное время, котировка 1.79.
На триумф «Тампы» в игре с учетом основного времени и овертаймов также высокие цифры — 2.40. На «Колорадо» — 1.57.
В первом и четвертом матчах соперники не выявили победителя в положенные 60 минут, а в дополнительное время неизменно побеждали «Эвеланш». На их триумф в овертайме пятой игры коэффициент 7.20, такой же вариант победы «Тампы» доступен за 9.10.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
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Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
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Химки – Зенит
|- : -