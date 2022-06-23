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Сегодня, 13:15

Эксперты оценили шансы «Тампы» выиграть Кубок Стэнли со счета 1-3 в серии с «Колорадо»

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Тампа-Бэй».
Фото Global Look Press

23 июня «Тампа-Бэй» и «Колорадо» провели четвертый матч финала Кубка Стэнли, по итогам которого «Молнии» исчерпали лимит ошибок. После победы «Эвеланш» в овертайме 3:2 счет в серии стал 3-1 в их пользу, и теперь «Лайтнинг» нужно выиграть три матча подряд, чтобы снова поднять трофей над головами. На то, что у них это получится, коэффициент 9.50. На чемпионство «Эвс» котировки упали до 1.06.

Пятый матч состоится уже 25 июня и начнется в 3.00 по московскому времени. Он пройдет на площадке «Колорадо» — «Болл Арене».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ непреклонны — они считают абсолютными фаворитами пятого матча команду Джареда Беднара. На победу «Эвеланш» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.96, вероятность — примерно 50%. Успех «Тампы» предложен за сокрушительные 3.20 (30%), ничья — за 4.30 (20%).

Даже на то, что Кучеров и Василевский не проиграют в основное время, котировка 1.79.

На триумф «Тампы» в игре с учетом основного времени и овертаймов также высокие цифры — 2.40. На «Колорадо» — 1.57.

В первом и четвертом матчах соперники не выявили победителя в положенные 60 минут, а в дополнительное время неизменно побеждали «Эвеланш». На их триумф в овертайме пятой игры коэффициент 7.20, такой же вариант победы «Тампы» доступен за 9.10.

Хоккей
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Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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