Эксперты оценили шансы «Тампы» выиграть Кубок Стэнли со счета 1-3 в серии с «Колорадо»

23 июня «Тампа-Бэй» и «Колорадо» провели четвертый матч финала Кубка Стэнли, по итогам которого «Молнии» исчерпали лимит ошибок. После победы «Эвеланш» в овертайме 3:2 счет в серии стал 3-1 в их пользу, и теперь «Лайтнинг» нужно выиграть три матча подряд, чтобы снова поднять трофей над головами. На то, что у них это получится, коэффициент 9.50. На чемпионство «Эвс» котировки упали до 1.06.

Пятый матч состоится уже 25 июня и начнется в 3.00 по московскому времени. Он пройдет на площадке «Колорадо» — «Болл Арене».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ непреклонны — они считают абсолютными фаворитами пятого матча команду Джареда Беднара. На победу «Эвеланш» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.96, вероятность — примерно 50%. Успех «Тампы» предложен за сокрушительные 3.20 (30%), ничья — за 4.30 (20%).

Даже на то, что Кучеров и Василевский не проиграют в основное время, котировка 1.79.

На триумф «Тампы» в игре с учетом основного времени и овертаймов также высокие цифры — 2.40. На «Колорадо» — 1.57.

В первом и четвертом матчах соперники не выявили победителя в положенные 60 минут, а в дополнительное время неизменно побеждали «Эвеланш». На их триумф в овертайме пятой игры коэффициент 7.20, такой же вариант победы «Тампы» доступен за 9.10.