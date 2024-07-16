Кириленко и Чалов передали 2 миллиона рублей инклюзивным проектам по итогам благотворительных матчей в пространстве FONBASE в «Лужниках»
Эти средства получили футбольный клуб для детей с синдромом Дауна «47 в игре» и проект «тихий!баскетбол» при участии благотворительной программы «ДоброFON».
С начала июля в «Лужниках» работает спортивное и культурное поп-ап пространство FONBASE, где до 4 августа проходят футбольные и баскетбольные игры, тренировки и спортивные мастер-классы. Поле также превращается в зрительный зал для трансляций ключевых спортивных событий, показов кино от Okko и музыкальных лайвов.
13 и 14 июля FONBASE стало частью крупнейшего музыкального события года, VK Fest, который в этом году также прошел на территории «Лужников». Среди сотен стендов и музыкальных сцен FONBASE стала одним из эпицентров спортивной жизни фестиваля.
За два дня площадку посетило около 5 тысяч гостей, а некоторые из них приняли участие в прошедших на ней благотворительных матчах по футболу и баскетболу. Очки, заработанные ими вместе с игроками медиакоманды 2DROTS, «ДоброFON» умножил на 2 тысячи. Затем при участии легендарного баскетболиста Андрея Кириленко и нападающего ЦСКА Федора Чалова эти средства были переданы благотворительным организациям, специализирующимся на инклюзивном спорте.
В результате по 1 миллиону рублей получили инклюзивное направление Российской федерации баскетбола «тихий!баскетбол» и футбольный клуб для детей с синдромом Дауна «47 в игре».
Это не единственный благотворительный проект на FONBASE. Уже в субботу, 20 июля, здесь пройдет благотворительный аукцион спортивных джерси, организованный творческим объединением «Ничего обычного». Гости мероприятия смогут поучаствовать в открытых торгах за уникальные футбольные и баскетбольные футболки знаменитых спортсменов, которые они носили во время некоторых из своих легендарных матчей.
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1
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2
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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