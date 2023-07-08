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Кэти Бултер — Елена Рыбакина: прогноз на матч Уимблдона 8 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Кэти Бултер — Елена Рыбакина 8 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Елена Рыбакина после победы на Уимблдоне-2022.
Фото Global Look Press

8 июля третья ракетка мира Елена Рыбакина встретится с англичанкой Кэти Бултер в третьем круге Уимблдона. В прошлом году уроженка Москвы победила на травяном мэйджоре. Предстоящий поединок начнется не раньше 13.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают спортсменку, представляющую Казахстан, огромным фаворитом: котировка на триумф Елены — 1.17, это приблизительно 84% вероятности. Выигрыш англичанки доступен за 5.17 (16%).

Теннисистки еще ни разу не встречались друг с другом. Ждете победы Рыбакиной? Ставка в 1000 рублей на нее при благоприятном исходе принесет 1170 рублей.

Эксперты практически уверены, что действующая чемпионка Уимблдона не отдаст ни одного сета. Коэффициент на викторию Рыбакиной со счетом 2:0 составляет 1.49.

Также предложены ставки на успех любой из девушек с учетом форы:

• Ф2(-4.5) дана за 1.64, Ф1(4.5) — за 2.28;

• Ф2(-5.5) идет за 2.22, Ф1(5.5) — за 1.68.

Вы можете угадать количество геймов в матче: тотал больше 20.5 имеется за 1.98, ТМ 20.5 — за 1.85.

Вероятность увидеть тай-брейк оценена в 3.33, обратный рынок — за 1.29.

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Прогноз и ставка на матч Уимблдона Кэти Бултер — Елена Рыбакина

Действующая чемпионка Уимблдона выглядит огромным фаворитом: Бултер испытывала проблемы в первых двух раундах против менее звездных соперниц. В первом круге довела до тай-брейка один из сетов против австралийки Дарьи Савилл, во втором — отдала партию болгарке Виктории Томовой. Рыбакина же выиграла четыре сета подряд, а за последние 13 встреч во всех турнирах потерпела лишь одно поражение.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-4.5) за 1.64.

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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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