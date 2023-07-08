Кэти Бултер — Елена Рыбакина: прогноз на матч Уимблдона 8 июля 2023 года
8 июля третья ракетка мира Елена Рыбакина встретится с англичанкой Кэти Бултер в третьем круге Уимблдона. В прошлом году уроженка Москвы победила на травяном мэйджоре. Предстоящий поединок начнется не раньше 13.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают спортсменку, представляющую Казахстан, огромным фаворитом: котировка на триумф Елены — 1.17, это приблизительно 84% вероятности. Выигрыш англичанки доступен за 5.17 (16%).
Теннисистки еще ни разу не встречались друг с другом. Ждете победы Рыбакиной? Ставка в 1000 рублей на нее при благоприятном исходе принесет 1170 рублей.
Эксперты практически уверены, что действующая чемпионка Уимблдона не отдаст ни одного сета. Коэффициент на викторию Рыбакиной со счетом 2:0 составляет 1.49.
Также предложены ставки на успех любой из девушек с учетом форы:
• Ф2(-4.5) дана за 1.64, Ф1(4.5) — за 2.28;
• Ф2(-5.5) идет за 2.22, Ф1(5.5) — за 1.68.
Вы можете угадать количество геймов в матче: тотал больше 20.5 имеется за 1.98, ТМ 20.5 — за 1.85.
Вероятность увидеть тай-брейк оценена в 3.33, обратный рынок — за 1.29.
Прогноз и ставка на матч Уимблдона Кэти Бултер — Елена Рыбакина
Действующая чемпионка Уимблдона выглядит огромным фаворитом: Бултер испытывала проблемы в первых двух раундах против менее звездных соперниц. В первом круге довела до тай-брейка один из сетов против австралийки Дарьи Савилл, во втором — отдала партию болгарке Виктории Томовой. Рыбакина же выиграла четыре сета подряд, а за последние 13 встреч во всех турнирах потерпела лишь одно поражение.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-4.5) за 1.64.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -