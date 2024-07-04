4 июля в матче второго круга Уимблдона Карен Хачанов сыграет с французом Кентеном Алисом. Соперники сыграют на корте № 15 четвертым запуском после трех женских встреч, начало игры — не ранее 17.30 по московскому времени. Легально матч нигде показан не будет. Ранее теннисисты друг с другом не играли.

Хачанов считается аналитиками букмекерских компаний фаворитом этого матча. На его победу предложено поставить с коэффициентом 1.52, вероятность данного исхода — примерно 66%. На проход Алиса в третий круг котировка 2.54 (34%).

3-0 в пользу Карена — наиболее реальный результат матча за 3.80. При этом на счет 2-1 после трех сетов коэффициент 2.40.

Тотал больше 41.5 гейма идет за 1.75, ТМ 41.5 — за 1.95.

На то, что Алис выиграет хотя бы одну партию, котировка 1.27. На два и более забранных им сетов — 1.75.

Эксперты не сомневаются, что хотя бы одна партия докатится до тай-брейка. На такой исход можно поставить за 1.19, на отсутствие 13-го гейма во встрече — за 4.20.

Прогноз и ставка на матч Кентен Алис — Карен Хачанов

Француз пробился на Уимблдон через квалификацию, а в первом круге весьма неожиданно в трех сетах закрыл Кристиана Юбэнкса. Более того, Алис не проиграл ни одной своей подачи и не позволил сопернику заработать брейк-пойнтов. В третьей партии он взял 100% очков в собственных геймах. Показатели весьма внушительные. Однако стоит отметить, что Юбэнкс после прорывного прошлогоднего Уимблдона больше не показывал результатов на траве. Да и тогда он пробился в 1/4 «Шлема» в основном благодаря подаче.

Хачанов явно сильнее и стабильнее американца на приеме, а значит, завяжет борьбу на подаче Алиса, который редко проводит несколько матчей подряд на высоком уровне. В связи с этим предположу, что Карен если и отдаст французу, то не более одной партии.

Рекомендуемая ставка: Алис не выиграет два и более сета за 2.00.