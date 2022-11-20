Прогноз и ставка на матч Катар — Эквадор в рамках чемпионата мира по футболу 20.11. 2022 года в Катаре

20 ноября в матче открытия чемпионата мира по футболу встретятся сборные Катара и Эквадора. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток итальянца Даниэле Орсато прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают южноамериканцев однозначными фаворитами матча: поставить на победу Эквадора можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Успех «бордовых» идет за 3.80 (25%), даже на ничью предложена более низкая котировка 3.10 (32%).

Ждете победу хозяев турнира? Ставка в 1000 рублей на выигрыш Катара при благополучном исходе принесет 3800 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• успех Эквадора 1:0 идет за 5.30;

• ничья 1:1 — за 6.00;

• победа хозяев 1:0 — за 7.40.

Аналитики слабо верят в большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча предложен с солидной котировкой 2.70, ТМ 2.5 можно взять за 1.52.

Эквадор ни разу в 2022 году не забил больше одного гола за матч, хотя провел 10 встреч во всех турнирах. В четырех играх южноамериканцы вообще не отличились. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча идет за 2.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.50.

Эти рынки на хозяев доступны за 3.90 и 1.26 соответственно.

Прогноз и ставка на матч Катар — Эквадор 20 ноября 2022 года

Незадолго до матча катарцев обвинили в подкупе восьми футболистов южноамериканской сборной, якобы эту информацию подтвердили пять источников. Неизвестно, правда это или нет, но хозяева исторически успешно выступают на чемпионатах мира, даже если это не топовые сборные. В 2002-м Корея и Япония неожиданно заняли первые места в группах, а корейцы вообще бились в матче за третье место, в 2010-м ЮАР набрала четыре очка в группе, в том числе обыграла Францию, в 2018-м Россия прошла до четвертьфинала.

Катар вполне может продлить эту серию, учитывая, что Эквадор сейчас выступает не лучшим образом. В команде нет игроков топ-уровня: большинство выступает в Южной Америке либо в слабых европейских лигах. А в 2022-м команда обыграла лишь совсем слабых Нигерию и Кабо-Верде (по 1:0), ни разу не забила больше одного мяча за матч.

Рекомендуемая ставка: Катар не проиграет за 1.72.