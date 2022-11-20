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Катар — Эквадор: прогноз и ставка на матч 20.11. 2022 года: чемпионат мира по футболу 2022

Прогноз и ставка на матч Катар — Эквадор в рамках чемпионата мира по футболу 20.11. 2022 года в Катаре
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Катара в товарищеском матче с Болгарией.
Фото Global Look Press

20 ноября в матче открытия чемпионата мира по футболу встретятся сборные Катара и Эквадора. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток итальянца Даниэле Орсато прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. Группа A
20 нояб, 19:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Катар
Эквадор

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают южноамериканцев однозначными фаворитами матча: поставить на победу Эквадора можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Успех «бордовых» идет за 3.80 (25%), даже на ничью предложена более низкая котировка 3.10 (32%).

Ждете победу хозяев турнира? Ставка в 1000 рублей на выигрыш Катара при благополучном исходе принесет 3800 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• успех Эквадора 1:0 идет за 5.30;

• ничья 1:1 — за 6.00;

• победа хозяев 1:0 — за 7.40.

Аналитики слабо верят в большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча предложен с солидной котировкой 2.70, ТМ 2.5 можно взять за 1.52.

Эквадор ни разу в 2022 году не забил больше одного гола за матч, хотя провел 10 встреч во всех турнирах. В четырех играх южноамериканцы вообще не отличились. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча идет за 2.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.50.

Эти рынки на хозяев доступны за 3.90 и 1.26 соответственно.

Первис Эступиньян. Возможно, Катар подкупил игроков сборной Эквадора. Как это повлияет на результат матча открытия ЧМ?

Прогноз и ставка на матч Катар — Эквадор 20 ноября 2022 года

Незадолго до матча катарцев обвинили в подкупе восьми футболистов южноамериканской сборной, якобы эту информацию подтвердили пять источников. Неизвестно, правда это или нет, но хозяева исторически успешно выступают на чемпионатах мира, даже если это не топовые сборные. В 2002-м Корея и Япония неожиданно заняли первые места в группах, а корейцы вообще бились в матче за третье место, в 2010-м ЮАР набрала четыре очка в группе, в том числе обыграла Францию, в 2018-м Россия прошла до четвертьфинала.

Катар вполне может продлить эту серию, учитывая, что Эквадор сейчас выступает не лучшим образом. В команде нет игроков топ-уровня: большинство выступает в Южной Америке либо в слабых европейских лигах. А в 2022-м команда обыграла лишь совсем слабых Нигерию и Кабо-Верде (по 1:0), ни разу не забила больше одного мяча за матч.

Рекомендуемая ставка: Катар не проиграет за 1.72.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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 12
П
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 7
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Эдуард Сперцян

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И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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