Катар — Эквадор: прогноз и ставка на матч 20.11. 2022 года: чемпионат мира по футболу 2022
20 ноября в матче открытия чемпионата мира по футболу встретятся сборные Катара и Эквадора. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток итальянца Даниэле Орсато прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают южноамериканцев однозначными фаворитами матча: поставить на победу Эквадора можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Успех «бордовых» идет за 3.80 (25%), даже на ничью предложена более низкая котировка 3.10 (32%).
Ждете победу хозяев турнира? Ставка в 1000 рублей на выигрыш Катара при благополучном исходе принесет 3800 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• успех Эквадора 1:0 идет за 5.30;
• ничья 1:1 — за 6.00;
• победа хозяев 1:0 — за 7.40.
Аналитики слабо верят в большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча предложен с солидной котировкой 2.70, ТМ 2.5 можно взять за 1.52.
Эквадор ни разу в 2022 году не забил больше одного гола за матч, хотя провел 10 встреч во всех турнирах. В четырех играх южноамериканцы вообще не отличились. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча идет за 2.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.50.
Эти рынки на хозяев доступны за 3.90 и 1.26 соответственно.
Прогноз и ставка на матч Катар — Эквадор 20 ноября 2022 года
Незадолго до матча катарцев обвинили в подкупе восьми футболистов южноамериканской сборной, якобы эту информацию подтвердили пять источников. Неизвестно, правда это или нет, но хозяева исторически успешно выступают на чемпионатах мира, даже если это не топовые сборные. В 2002-м Корея и Япония неожиданно заняли первые места в группах, а корейцы вообще бились в матче за третье место, в 2010-м ЮАР набрала четыре очка в группе, в том числе обыграла Францию, в 2018-м Россия прошла до четвертьфинала.
Катар вполне может продлить эту серию, учитывая, что Эквадор сейчас выступает не лучшим образом. В команде нет игроков топ-уровня: большинство выступает в Южной Америке либо в слабых европейских лигах. А в 2022-м команда обыграла лишь совсем слабых Нигерию и Кабо-Верде (по 1:0), ни разу не забила больше одного мяча за матч.
Рекомендуемая ставка: Катар не проиграет за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2