Катар — Эквадор: где смотреть матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
20 ноября в матче-открытии чемпионата мира сборная Катара сыграет с Эквадором. Игра начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru, а также телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 18.45 мск, главный арбитр встречи — итальянец Даниэль Орсато.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами эквадорцев. Поставить на команду Густаво Альфаро можно за 2.25, это примерно 44% вероятности. Ничью оценили в 3.10 (30%), успех хозяев — в 3.80 (26%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 3100 рублей.
Если считаете, что Катар не уступит в самом важном матче в своей истории, оформите ставку за 1.72.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.65, Ф2(0) — за 1.55.
Сборная Эквадора сыграла три последние матча подряд по нулям. Поэтому можно поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.54 или на вариант «обе забьют — нет» за 1.64.
В шести последних матчах Эквадора четыре раза был зафиксирован счет 0:0, еще дважды эквадорцы отличились по одному разу. Поставить на то, что в матче не будет забитых мячей, можно за 7.90, один мяч доступен за 3.20.
Три наиболее вероятных точных счета:
• 1:0 в пользу Эквадора — за 5.40;
• 1:1 — за 6.00;
• 1:0 в пользу Катара — за 7.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2