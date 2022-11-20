20 ноября в матче-открытии чемпионата мира сборная Катара сыграет с Эквадором. Игра начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru, а также телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 18.45 мск, главный арбитр встречи — итальянец Даниэль Орсато.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами эквадорцев. Поставить на команду Густаво Альфаро можно за 2.25, это примерно 44% вероятности. Ничью оценили в 3.10 (30%), успех хозяев — в 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что Катар не уступит в самом важном матче в своей истории, оформите ставку за 1.72.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.65, Ф2(0) — за 1.55.

Сборная Эквадора сыграла три последние матча подряд по нулям. Поэтому можно поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.54 или на вариант «обе забьют — нет» за 1.64.

В шести последних матчах Эквадора четыре раза был зафиксирован счет 0:0, еще дважды эквадорцы отличились по одному разу. Поставить на то, что в матче не будет забитых мячей, можно за 7.90, один мяч доступен за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Эквадора — за 5.40;

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 в пользу Катара — за 7.50.