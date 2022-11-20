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Сегодня, 17:15

Катар — Эквадор: где смотреть матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Катар — Эквадор 21 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Феликс Санчес, тренер Катара.
Фото Global Look Press

20 ноября в матче-открытии чемпионата мира сборная Катара сыграет с Эквадором. Игра начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru, а также телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 18.45 мск, главный арбитр встречи — итальянец Даниэль Орсато.

Чемпионат мира. Группа A
20 нояб, 19:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Катар
Эквадор

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами эквадорцев. Поставить на команду Густаво Альфаро можно за 2.25, это примерно 44% вероятности. Ничью оценили в 3.10 (30%), успех хозяев — в 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что Катар не уступит в самом важном матче в своей истории, оформите ставку за 1.72.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.65, Ф2(0) — за 1.55.

Сборная Эквадора сыграла три последние матча подряд по нулям. Поэтому можно поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.54 или на вариант «обе забьют — нет» за 1.64.

Первис Эступиньян. Возможно, Катар подкупил игроков сборной Эквадора. Как это повлияет на результат матча открытия ЧМ?

В шести последних матчах Эквадора четыре раза был зафиксирован счет 0:0, еще дважды эквадорцы отличились по одному разу. Поставить на то, что в матче не будет забитых мячей, можно за 7.90, один мяч доступен за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Эквадора — за 5.40;

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 в пользу Катара — за 7.50.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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0
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Катар — Эквадор: прогноз и ставка на матч 20.11. 2022 года: чемпионат мира по футболу 2022
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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