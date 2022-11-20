Рууд — Джокович: норвежец потреплет нервы 5-кратному чемпиону турнира
20 ноября состоится заключительный в 2022 году матч уровня ATP — в финале Итогового турнира Новак Джокович сыграет с Каспером Руудом. Встреча серба и норвежца состоится в Турине и начнется в 21.00 по московскому времени. В России игру не покажут.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.29, что примерно 77% вероятности исхода. Успех Рууда предложен за 3.40 (23%).
При ставке в 1000 рублей на норвежца в случае его триумфа выигрыш составит 3400 рублей, а чистая прибыль — 2400 рублей.
Джокович и Рууд встречались трижды, и пока норвежцу не удалось взять даже партию. Победа Новака 2:0 идет за 1.80.
Можете взять успех серба с форой по геймам: Ф2(-3.5) оценен в 1.85, Ф1(+3.5) — в 1.90.
Выберите один из вариантов для ставки на количество геймов:
На то, что в финале будет сыграно три сета, котировка — 3.00. Противоположный исход предложено оформить за 1.40.
Только в одном из трех предыдущих матчей между сербом и норвежцем случился тай-брейк. Поставить на него в предстоящей игре можно за 1.95.
На то, что Новак первым заработает брейк-пойнт, коэффициент — 1.45. Каспер — 2.55.
Прогноз и ставка на матч Каспер Рууд — Новак Джокович
Джокович выиграл все четыре матча на Итоговом турнире, но последние два получились для него очень тяжелыми: у Медведева он отыграл подачу на матч, у Фритца — подачу на второй сет. Также серб жаловался на физическое недомогание и по ходу встреч всем видом показывал это.
Рууд выглядит посвежее и помощнее. Хотя его полуфинал состоялся на несколько часов позже, чем у Джоковича, разобрался с соперником он намного быстрее (на 46 минут). Сейчас для Каспера лучшая возможность если не победить Новака, то хотя бы взять у него партию.
Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) сета за 2.05.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2