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Сегодня, 12:15

Рууд — Джокович: норвежец потреплет нервы 5-кратному чемпиону турнира

Евгений Коростелев
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

20 ноября состоится заключительный в 2022 году матч уровня ATP — в финале Итогового турнира Новак Джокович сыграет с Каспером Руудом. Встреча серба и норвежца состоится в Турине и начнется в 21.00 по московскому времени. В России игру не покажут.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.29, что примерно 77% вероятности исхода. Успех Рууда предложен за 3.40 (23%).

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При ставке в 1000 рублей на норвежца в случае его триумфа выигрыш составит 3400 рублей, а чистая прибыль — 2400 рублей.

Джокович и Рууд встречались трижды, и пока норвежцу не удалось взять даже партию. Победа Новака 2:0 идет за 1.80.

Можете взять успех серба с форой по геймам: Ф2(-3.5) оценен в 1.85, Ф1(+3.5) — в 1.90.

Выберите один из вариантов для ставки на количество геймов:

  • тотал больше 21.5 гейм идет за 1.65, ТМ 21.5 — 2.16;

  • ТБ 22.5 — за 1.95, ТМ 22.5 — за 1.85;

  • ТБ 23.5 — за 2.20, ТМ 23.5 — за 1.63.

На то, что в финале будет сыграно три сета, котировка — 3.00. Противоположный исход предложено оформить за 1.40.

Только в одном из трех предыдущих матчей между сербом и норвежцем случился тай-брейк. Поставить на него в предстоящей игре можно за 1.95.

На то, что Новак первым заработает брейк-пойнт, коэффициент — 1.45. Каспер — 2.55.

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Прогноз и ставка на матч Каспер Рууд — Новак Джокович

Джокович выиграл все четыре матча на Итоговом турнире, но последние два получились для него очень тяжелыми: у Медведева он отыграл подачу на матч, у Фритца — подачу на второй сет. Также серб жаловался на физическое недомогание и по ходу встреч всем видом показывал это.

Рууд выглядит посвежее и помощнее. Хотя его полуфинал состоялся на несколько часов позже, чем у Джоковича, разобрался с соперником он намного быстрее (на 46 минут). Сейчас для Каспера лучшая возможность если не победить Новака, то хотя бы взять у него партию.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) сета за 2.05.

Теннис
Прогнозы на спорт
Каспер Рууд
Новак Джокович
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Узбекистан — Россия: прогноз на товарищеский матч 20 ноября 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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