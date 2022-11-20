Рууд — Джокович: норвежец потреплет нервы 5-кратному чемпиону турнира

20 ноября состоится заключительный в 2022 году матч уровня ATP — в финале Итогового турнира Новак Джокович сыграет с Каспером Руудом. Встреча серба и норвежца состоится в Турине и начнется в 21.00 по московскому времени. В России игру не покажут.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.29, что примерно 77% вероятности исхода. Успех Рууда предложен за 3.40 (23%).

При ставке в 1000 рублей на норвежца в случае его триумфа выигрыш составит 3400 рублей, а чистая прибыль — 2400 рублей.

Джокович и Рууд встречались трижды, и пока норвежцу не удалось взять даже партию. Победа Новака 2:0 идет за 1.80.

Можете взять успех серба с форой по геймам: Ф2(-3.5) оценен в 1.85, Ф1(+3.5) — в 1.90.

Выберите один из вариантов для ставки на количество геймов:

тотал больше 21.5 гейм идет за 1.65, ТМ 21.5 — 2.16;

ТБ 22.5 — за 1.95, ТМ 22.5 — за 1.85;

ТБ 23.5 — за 2.20, ТМ 23.5 — за 1.63.

На то, что в финале будет сыграно три сета, котировка — 3.00. Противоположный исход предложено оформить за 1.40.

Только в одном из трех предыдущих матчей между сербом и норвежцем случился тай-брейк. Поставить на него в предстоящей игре можно за 1.95.

На то, что Новак первым заработает брейк-пойнт, коэффициент — 1.45. Каспер — 2.55.

Прогноз и ставка на матч Каспер Рууд — Новак Джокович

Джокович выиграл все четыре матча на Итоговом турнире, но последние два получились для него очень тяжелыми: у Медведева он отыграл подачу на матч, у Фритца — подачу на второй сет. Также серб жаловался на физическое недомогание и по ходу встреч всем видом показывал это.

Рууд выглядит посвежее и помощнее. Хотя его полуфинал состоялся на несколько часов позже, чем у Джоковича, разобрался с соперником он намного быстрее (на 46 минут). Сейчас для Каспера лучшая возможность если не победить Новака, то хотя бы взять у него партию.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) сета за 2.05.