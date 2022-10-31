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«Каролина» — «Вашингтон»: шансы Олександра Овечкина на гол в матче НХЛ 1 ноября 2022 года

Шансы Александра Овечкина на гол в матче НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 1 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Global Look Press

1 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» встретится с соперником из топ-5 Восточной конференции — «Каролиной Харрикейнз». Игра регулярного чемпионата НХЛ пройдет на льду «Пи-Эн-Си Арены», время начала — 2.00 мск. В России не показывают матчи североамериканской лиги.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты: поставить на победу «Каролины» в основное время можно с коэффициентом 1.81, это примерно 54% вероятности. Выигрыш «Вашингтона» предложен с котировкой 3.70 (26%), ничья — самый маловероятный исход встречи — доступна за 4.60 (20%).

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Овечкин — лучший бомбардир «Вашингтона» в этом сезоне: на счету россиянина семь результативных действий (4+3 по системе «гол+пас») за девять матчей регулярки. В прошлой встрече, с «Нэшвилл Предаторз» (3:0), капитан «Кэпс» забросил одну из шайб команды.

Поставить на гол Александра в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.90, отсутствие заброшенных шайб от россиянина идет за 1.80. Из девяти игр этого сезона нападающий не забивал в шести.

Тотал результативных действий Овечкина больше 1.5 доступен за 2.55, обратный рынок оценен котировкой 1.45.

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Овечкин продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира в истории НХЛ: пока рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы. У Александра пока 784 гола. Поставить на то, что россиянин в конце концов обойдет Гретцки, можно с коэффициентом 2.20.

Также в матче предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.68;

• Ф2(-1.5) можно взять за 5.00, Ф1(+1.5) — за 1.17.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
5
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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