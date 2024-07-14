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Карлос Алькарас — Новак Джокович: испанец станет триумфатором Уимблдона второй год подряд

Прогноз на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Новак Джокович 14 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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14 июля в заключительный день Уимблдона состоится финал в мужском одиночном разряде. Титул между собой разыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас, которые бились за трофей и в прошлом году. Матч начнется в 16.15 по московскому времени, в России легально он показан не будет. Счет личного противостояния — 3-2 в пользу Джоковича.

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Впрочем, фаворитом предстоящего финала считается Алькарас. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.78, что примерно 56% вероятности исхода. Успех Джоковича доступен за 2.15 (44%).

Тотал больше 40.5 гейма оценен в 1.70, ТМ 40.5 — в 2.15. Есть и более крупные варианты. Например, ТБ 43.5 за 2.05 или ТМ 43.5 за 1.77.

Триумф Новака с форой (+1.5) гейма идет за 1.88, выигрыш Карлоса с (-1.5) — за 2.02.

На то, что матч будет состоять из пяти сетов, котировка — 2.80. Если партий будет меньше, сыграет пари за 1.38.

14 и более эйсов в игре доступны за 1.75, 13 и меньше — за 1.95.

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Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Новак Джокович

Благодаря снятию де Минаура с четвертьфинала Джокович получил преимущество над Алькарасом в свежести — он провел на корте значительно меньше времени. Однако возраст и недавнее повреждение серба нивелируют разницу в готовности соперников. В прошлом году Карлосу удалось победить Новака в решающем матче в пяти сетах. Думаю, в этот раз встреча также будет боевой и останется за испанцем.

Рекомендуемая ставка: оба игрока выиграют хотя бы по одному сету, а Алькарас станет победителем турнира за 2.50.

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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5
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8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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10
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11
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