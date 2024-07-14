Карлос Алькарас — Новак Джокович: испанец станет триумфатором Уимблдона второй год подряд
14 июля в заключительный день Уимблдона состоится финал в мужском одиночном разряде. Титул между собой разыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас, которые бились за трофей и в прошлом году. Матч начнется в 16.15 по московскому времени, в России легально он показан не будет. Счет личного противостояния — 3-2 в пользу Джоковича.
Впрочем, фаворитом предстоящего финала считается Алькарас. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.78, что примерно 56% вероятности исхода. Успех Джоковича доступен за 2.15 (44%).
Тотал больше 40.5 гейма оценен в 1.70, ТМ 40.5 — в 2.15. Есть и более крупные варианты. Например, ТБ 43.5 за 2.05 или ТМ 43.5 за 1.77.
Триумф Новака с форой (+1.5) гейма идет за 1.88, выигрыш Карлоса с (-1.5) — за 2.02.
На то, что матч будет состоять из пяти сетов, котировка — 2.80. Если партий будет меньше, сыграет пари за 1.38.
14 и более эйсов в игре доступны за 1.75, 13 и меньше — за 1.95.
Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Новак Джокович
Благодаря снятию де Минаура с четвертьфинала Джокович получил преимущество над Алькарасом в свежести — он провел на корте значительно меньше времени. Однако возраст и недавнее повреждение серба нивелируют разницу в готовности соперников. В прошлом году Карлосу удалось победить Новака в решающем матче в пяти сетах. Думаю, в этот раз встреча также будет боевой и останется за испанцем.
Рекомендуемая ставка: оба игрока выиграют хотя бы по одному сету, а Алькарас станет победителем турнира за 2.50.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -