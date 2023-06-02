2 июня третья ракетка России Карен Хачанов в третьем круге «Ролан Гаррос» сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом. Встреча начнется в полдень по московскому времени, в открытом доступе на территории РФ она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Хачанова.

Он же является фаворитом предстоящего матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу Карена выставлен коэффициент 1.31, вероятность этого исхода — примерно 76%. Успех Коккинакиса доступен за 3.59 (24%).

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Единственная встреча теннисистов состоялась как раз на грунте, но в Монте-Карло (в 2018-м), и тогда Карен победил всухую — 2:0. Его выигрыш с форой (-1.5) сета можно взять за 1.61. А триумф 3:0 — за 2.50.

Если считаете, что Танаси поборется, возьмите его успех с форой (+4.5) гейма за 2.05 или (+5.5) за 1.75. Верите в Хачанова? Тогда оформите Ф1(-4.5) за 1.79.

Тотал больше 37.5 гейма идет за 1.89, ТМ 37.5 — за 1.93. Теннисисты провели на турнире по одному пятисетовому и по одному трехсетовому поединку.

Неплохой коэффициент на тай-брейк в матче — 1.59.

Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Танаси Коккинакис

На самом деле удивительно, что именно австралиец вышел победителем из битвы против Стэна Вавринки во втором круге. Вероятно, в пятисетовой дуэли сказалась разница в возрасте между игроками — все-таки она составляет аж 11 лет. Тем проще теперь будет Хачанову, который является ровесником Коккинакиса, но превосходит его во всем: в свежести, в технической оснащенности и умении играть на грунте. Один раз он это доказал в Монте-Карло в 2018-м, продемонстрирует и сейчас.

Рекомендуемая ставка: Коккинакис выиграет меньше 18.5 гейма за 1.77.

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