Карен Хачанов — Танаси Коккинакис: австралиец вернется на родину к заскучавшему Кирьосу
2 июня третья ракетка России Карен Хачанов в третьем круге «Ролан Гаррос» сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом. Встреча начнется в полдень по московскому времени, в открытом доступе на территории РФ она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Хачанова.
Он же является фаворитом предстоящего матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу Карена выставлен коэффициент 1.31, вероятность этого исхода — примерно 76%. Успех Коккинакиса доступен за 3.59 (24%).
Ставка в 1000 рублей на друга Ника Кирьоса в случае его выигрыша принесет выплату в 3590 рублей, а чистая прибыль составит 2590 рублей.
Единственная встреча теннисистов состоялась как раз на грунте, но в Монте-Карло (в 2018-м), и тогда Карен победил всухую — 2:0. Его выигрыш с форой (-1.5) сета можно взять за 1.61. А триумф 3:0 — за 2.50.
Если считаете, что Танаси поборется, возьмите его успех с форой (+4.5) гейма за 2.05 или (+5.5) за 1.75. Верите в Хачанова? Тогда оформите Ф1(-4.5) за 1.79.
Тотал больше 37.5 гейма идет за 1.89, ТМ 37.5 — за 1.93. Теннисисты провели на турнире по одному пятисетовому и по одному трехсетовому поединку.
Неплохой коэффициент на тай-брейк в матче — 1.59.
Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Танаси Коккинакис
На самом деле удивительно, что именно австралиец вышел победителем из битвы против Стэна Вавринки во втором круге. Вероятно, в пятисетовой дуэли сказалась разница в возрасте между игроками — все-таки она составляет аж 11 лет. Тем проще теперь будет Хачанову, который является ровесником Коккинакиса, но превосходит его во всем: в свежести, в технической оснащенности и умении играть на грунте. Один раз он это доказал в Монте-Карло в 2018-м, продемонстрирует и сейчас.
Рекомендуемая ставка: Коккинакис выиграет меньше 18.5 гейма за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9