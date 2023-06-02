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Карен Хачанов — Танаси Коккинакис: австралиец вернется на родину к заскучавшему Кирьосу

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Карен Хачанов — Танаси Коккинакис 2 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Танаси Коккинакис.
Фото Global Look Press

2 июня третья ракетка России Карен Хачанов в третьем круге «Ролан Гаррос» сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом. Встреча начнется в полдень по московскому времени, в открытом доступе на территории РФ она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Хачанова.

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Он же является фаворитом предстоящего матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу Карена выставлен коэффициент 1.31, вероятность этого исхода — примерно 76%. Успех Коккинакиса доступен за 3.59 (24%).

Ставка в 1000 рублей на друга Ника Кирьоса в случае его выигрыша принесет выплату в 3590 рублей, а чистая прибыль составит 2590 рублей.

Единственная встреча теннисистов состоялась как раз на грунте, но в Монте-Карло (в 2018-м), и тогда Карен победил всухую — 2:0. Его выигрыш с форой (-1.5) сета можно взять за 1.61. А триумф 3:0 — за 2.50.

Если считаете, что Танаси поборется, возьмите его успех с форой (+4.5) гейма за 2.05 или (+5.5) за 1.75. Верите в Хачанова? Тогда оформите Ф1(-4.5) за 1.79.

Тотал больше 37.5 гейма идет за 1.89, ТМ 37.5 — за 1.93. Теннисисты провели на турнире по одному пятисетовому и по одному трехсетовому поединку.

Неплохой коэффициент на тай-брейк в матче — 1.59.

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Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Танаси Коккинакис

На самом деле удивительно, что именно австралиец вышел победителем из битвы против Стэна Вавринки во втором круге. Вероятно, в пятисетовой дуэли сказалась разница в возрасте между игроками — все-таки она составляет аж 11 лет. Тем проще теперь будет Хачанову, который является ровесником Коккинакиса, но превосходит его во всем: в свежести, в технической оснащенности и умении играть на грунте. Один раз он это доказал в Монте-Карло в 2018-м, продемонстрирует и сейчас.

Рекомендуемая ставка: Коккинакис выиграет меньше 18.5 гейма за 1.77.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Карен Хачанов
0
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«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 3 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
 - : -
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