Карен Хачанов — Грегуар Баррер: прогноз на матч ATP Рим 12 мая 2023 года
12 мая россиянин Карен Хачанов стартует на «мастерсе» в Риме матчем против француза Грегуара Баррера. Встреча второго круга начнется не ранее 15.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Единственный очный матч теннисистов в 2019-м на грунте «Ролан Гаррос» завершился в пользу Хачанова — 3:1.
В предстоящей встрече Карен снова фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14, что приблизительно 87% вероятности исхода. Если же вы больше верите в Баррера, его успех котируется за 5.56 (13%) и со ставки в 1000 рублей принесет выигрыш в 5560 рублей.
Счет 2:0 по сетам в пользу Хачанова оценен в 1.54, 2:1 — в 3.65.
В 59% матчей с участием Карена в этом сезоне прошел тотал больше 20.5 гейма. Такое условие доступно за 1.92.
Успех российского номера три с форой (-4.5) гейма можно взять за 1.87. Если же считаете, что Хачанов не потянет такой гандикап, оформите Ф2(+4.5) за 1.92.
Победу Баррера хотя бы в одной партии оценивают в 2.37.
Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Грегуар Баррер
Хотя Баррер занимает достаточно высокую 63-ю позицию в рейтинге, можно утверждать, что Хачанову повезло с соперником по стартовому матчу в Риме. В 2023 году на счету француза семь игр и всего три победы на грунте. Причем две он добыл во встречах с игроками из второй половины второй сотни ранкинга.
В Риме он одолел Накасиму, но американец стабильно плох на песочном покрытии, поэтому назвать этот результат сенсационным невозможно. Хачанов же находится в шикарной форме, в Мадриде дошел до 1/4 финала и навязал борьбу Алькарасу. Плюс, в отличие от Баррера, он имел больше времени на подготовку и на отдых, поэтому матч должен сложиться в его пользу.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 20.5 гейма за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6