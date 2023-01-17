Карен Хачанов — Джейсон Кублер: прогноз на матч Australian Open 18 января 2023 года
18 января во втором круге Australian Open россиянин Карен Хачанов сыграет с австралийцем Джейсоном Кублером. Встреча начнется приблизительно в 9.05 по московскому времени, в прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Теннисисты ранее между собой не встречались.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Хачанова абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить за 1.27, что приблизительно 79% вероятности исхода. Успех Кублера идет за 3.80 (21%).
При ставке в 1000 рублей на хозяина кортов в случае его триумфа выплата составит 3800 рублей.
Наиболее вероятный точный счет — 3:0 по сетам в пользу Хачанова за 2.60.
Можете поставить на Кублера с форой по геймам: Ф2(+4.5) оценена в 2.07, Ф1(-4.5) — за 1.75.
Считаете, что теннисисты возьмут хотя бы по одному сету? Тотал больше 3.5 партии доступен за 1.59, ТБ 4.5 — за 3.71.
На тай-брейк в матче котировка — 1.60.
Победа Хачанова в первом сете и в матче оценена в 1.57, Кублера — в 4.80.
Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Джейсон Кублер
Карен здорово отыграл в первом круге против Бернабе Сапаты — победил испанца со счетом 3:0 с «баранкой» в третьей партии. Это уже четвертый успех российского теннисиста в этом сезоне при двух поражениях. У Кублера тоже четыре победы, но при одном поражении, в стартовом матче он также победил всухую — Себастьяна Баеса. Несмотря на это, стоит рассмотреть ставку на российского № 3, потому что он стабильнее и более вариативный — у Кублера помимо неплохой подачи в игре случаются провалы. Карен этим воспользуется.
Рекомендуемая ставка: победа Хачанова с форой (-1.5) сета за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2