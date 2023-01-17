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Карен Хачанов — Джейсон Кублер: прогноз на матч Australian Open 18 января 2023 года

Прогноз на матч Australian Open Карен Хачанов — Джейсон Кублер 18 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

18 января во втором круге Australian Open россиянин Карен Хачанов сыграет с австралийцем Джейсоном Кублером. Встреча начнется приблизительно в 9.05 по московскому времени, в прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Теннисисты ранее между собой не встречались.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Хачанова абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить за 1.27, что приблизительно 79% вероятности исхода. Успех Кублера идет за 3.80 (21%).

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При ставке в 1000 рублей на хозяина кортов в случае его триумфа выплата составит 3800 рублей.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 по сетам в пользу Хачанова за 2.60.

Можете поставить на Кублера с форой по геймам: Ф2(+4.5) оценена в 2.07, Ф1(-4.5) — за 1.75.

Считаете, что теннисисты возьмут хотя бы по одному сету? Тотал больше 3.5 партии доступен за 1.59, ТБ 4.5 — за 3.71.

На тай-брейк в матче котировка — 1.60.

Победа Хачанова в первом сете и в матче оценена в 1.57, Кублера — в 4.80.

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Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Джейсон Кублер

Карен здорово отыграл в первом круге против Бернабе Сапаты — победил испанца со счетом 3:0 с «баранкой» в третьей партии. Это уже четвертый успех российского теннисиста в этом сезоне при двух поражениях. У Кублера тоже четыре победы, но при одном поражении, в стартовом матче он также победил всухую — Себастьяна Баеса. Несмотря на это, стоит рассмотреть ставку на российского № 3, потому что он стабильнее и более вариативный — у Кублера помимо неплохой подачи в игре случаются провалы. Карен этим воспользуется.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова с форой (-1.5) сета за 1.65.

Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Карен Хачанов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
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