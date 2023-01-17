18 января во втором круге Australian Open россиянин Карен Хачанов сыграет с австралийцем Джейсоном Кублером. Встреча начнется приблизительно в 9.05 по московскому времени, в прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Теннисисты ранее между собой не встречались.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Хачанова абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить за 1.27, что приблизительно 79% вероятности исхода. Успех Кублера идет за 3.80 (21%).

При ставке в 1000 рублей на хозяина кортов в случае его триумфа выплата составит 3800 рублей.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 по сетам в пользу Хачанова за 2.60.

Можете поставить на Кублера с форой по геймам: Ф2(+4.5) оценена в 2.07, Ф1(-4.5) — за 1.75.

Считаете, что теннисисты возьмут хотя бы по одному сету? Тотал больше 3.5 партии доступен за 1.59, ТБ 4.5 — за 3.71.

На тай-брейк в матче котировка — 1.60.

Победа Хачанова в первом сете и в матче оценена в 1.57, Кублера — в 4.80.

Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Джейсон Кублер

Карен здорово отыграл в первом круге против Бернабе Сапаты — победил испанца со счетом 3:0 с «баранкой» в третьей партии. Это уже четвертый успех российского теннисиста в этом сезоне при двух поражениях. У Кублера тоже четыре победы, но при одном поражении, в стартовом матче он также победил всухую — Себастьяна Баеса. Несмотря на это, стоит рассмотреть ставку на российского № 3, потому что он стабильнее и более вариативный — у Кублера помимо неплохой подачи в игре случаются провалы. Карен этим воспользуется.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова с форой (-1.5) сета за 1.65.