Канада — Уругвай: Бьельса воспользуется опытом Аргентины
14 июля пройдет утешительный финал Кубка Америки — Канада и Уругвай разыграют третье место. Матч состоится на стадионе «Банк оф Америка» и начнется в 03.00 по московскому времени. Главный арбитр — Алексис Эррера из Венесуэлы. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Букмекеры считают «чарруа» огромными фаворитами: поставить на успех Уругвая в основное время можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 64% вероятности. Выигрыш североамериканцев доступен с котировкой 6.20 (16%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 4.80 (20%).
Победа уругвайцев с учетом овертайма и серии пенальти предложена за 1.31. Этот рынок на Канаду дан за 3.70.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают явный перевес коллектива Марсело Бьельсы:
• 2:0 — за 6.60;
• 1:0 — за 6.80;
• 1:1 — за 7.20.
Тотал больше 2.5 гола дан за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.16.
Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.85, альтернативный вариант можно взять за 2.00.
Прогноз и ставка на матч Канада — Уругвай
Матчи за третье место обычно превосходят финалы и завершающие стадии плей-офф по результативности — в семи из предыдущих 10 таких игр на Кубке Америки было забито минимум три мяча. Уругвай же вполне может отличиться несколько раз — на турнире заколачивал в среднем 1,8 гола за встречу. Канада же без шансов проиграла оба поединка против топ-сборной — дважды по 0:2 слила Аргентине. «Чарруа» для североамериканцев — оппонент схожего уровня: до полуфинала она победила во всех матчах и даже прошла мощную Бразилию в четвертьфинале.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.40.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -