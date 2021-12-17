17 декабря в рамках очередного тура Кубка Первого канала встретятся Канада и Швеция. Матч состоится в Москве на «ЦСКА-Арене», начало — в 15.00.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает «Кленовые листья» фаворитами встречи. Поставить на победу Канады в основное время матча можно с коэффициентом 2.20 — это примерно 43% вероятности. Триумф Швеции доступен за 2.70 (35%), а ничья идет за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу Канады потенциальная выплата составит 2200 рублей, а прибыль — 1200 рублей.

Ф1(0) идет за 1.73, а Ф2(0) — за 2.10.

В линии БЕТСИТИ вы также можете выбрать один из множества вариантов тотала голов, например:

— тотал больше 3.5 идет за 1.21, а ТМ 3.5 — за 4.10;

— тотал больше 4.5 идет за 1.49, а ТМ 4.5 — за 2.50;

— тотал больше 5.5 идет за 2.00, а ТМ 5.5 — за 1.81;

— тотал больше 6.5 идет за 2.80, а ТМ 6.5 — за 1.41.

Сделать ставку на победу сборной Канады с учетом ОТ и буллитов можно за 1.74. Такой же выбор в пользу Швеции идет за 2.10.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 8.00.

17.12.2021 | Канада — Швеция