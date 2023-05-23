Канада — Чехия: прогноз на матч чемпионата мира 23 мая 2023 года
23 мая на групповом этапе чемпионата мира по хоккею сборная Канады сыграет с командой Чехии. Встреча состоится на «Рига Арене» и начнется в 16.20 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Страна» и «Матч! Игра». Трансляция стартует в 16.15 мск. Оба коллектива уже гарантировали себе место в плей-офф турнира.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Канаду фаворитом встречи. На победу «Кленовых листьев» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.91, что приблизительно 52% вероятности исхода. Успех Чехии идет за 3.22 (31%), ничья — за 4.30 (17%).
Ставка в 1000 рублей на триумф чешской сборной в случае положительного исхода принесет выплату в 3220 рублей, а чистая прибыль составит 2220 рублей.
Последние два матча на чемпионатах мира между этими командами завершились крупными победами канадцев — 5:1 и 6:1. На то, что североамериканцы снова победят с форой (-1.5) шайбы, котировка — 2.58.
Тотал больше 5.5 шайбы идет за 2.01, ТМ 5.5 — за 1.78.
В предыдущих двух играх на турнире канадцы забросили меньше трех шайб. ИТБ1 (2.5) доступен за 2.23, ИТБ1 (2.5) — за 1.63.
Считаете, что европейцы не уступят в основное время ничего не значащего матча группового этапа? Вариант Х2 оценен в 1.80.
Победа Канады в матче с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.57, успех Чехии — за 2.36.
Прогноз и ставка на матч Канада — Чехия
Канада выиграла четыре первых матча на турнире у Латвии, Словении, Словакии и Казахстана, поэтому на следующие игры откровенно недонастроилась. Это вылилось в поражения от Швейцарии (2:3) и Норвегии по буллитам (2:3). Несмотря на произошедшее, вице-чемпионы мира-2022 вряд ли сильно расстроились — они уже гарантировали себе место в плей-офф. При этом для них вряд ли играет большую роль, с какого именно места выходить в 1/4 — далее их ждут почти равносильные Финляндия или Швеция.
Поэтому у Чехии есть шанс поквитаться с канадцами за последние поражения на ЧМ. Или хотя бы не проиграть в основное время. Тем более что выступает команда Кари Ялонена не хуже североамериканцев (набрала даже на очко больше), а мотивации им не занимать — обыграть 27-кратных чемпионов мира престижно в любой ситуации.
Рекомендуемая ставка: Чехия не проиграет по итогам 60 минут за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9