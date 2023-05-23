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Канада — Чехия: прогноз на матч чемпионата мира 23 мая 2023 года

Прогноз на матч чемпионата мира Канада — Чехия 23 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Сборная Канады по хоккею.
Фото Global Look Press

23 мая на групповом этапе чемпионата мира по хоккею сборная Канады сыграет с командой Чехии. Встреча состоится на «Рига Арене» и начнется в 16.20 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Страна» и «Матч! Игра». Трансляция стартует в 16.15 мск. Оба коллектива уже гарантировали себе место в плей-офф турнира.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Канаду фаворитом встречи. На победу «Кленовых листьев» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.91, что приблизительно 52% вероятности исхода. Успех Чехии идет за 3.22 (31%), ничья — за 4.30 (17%).

Ставка в 1000 рублей на триумф чешской сборной в случае положительного исхода принесет выплату в 3220 рублей, а чистая прибыль составит 2220 рублей.

Последние два матча на чемпионатах мира между этими командами завершились крупными победами канадцев — 5:1 и 6:1. На то, что североамериканцы снова победят с форой (-1.5) шайбы, котировка — 2.58.

Тотал больше 5.5 шайбы идет за 2.01, ТМ 5.5 — за 1.78.

В предыдущих двух играх на турнире канадцы забросили меньше трех шайб. ИТБ1 (2.5) доступен за 2.23, ИТБ1 (2.5) — за 1.63.

Считаете, что европейцы не уступят в основное время ничего не значащего матча группового этапа? Вариант Х2 оценен в 1.80.

Победа Канады в матче с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.57, успех Чехии — за 2.36.

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Прогноз и ставка на матч Канада — Чехия

Канада выиграла четыре первых матча на турнире у Латвии, Словении, Словакии и Казахстана, поэтому на следующие игры откровенно недонастроилась. Это вылилось в поражения от Швейцарии (2:3) и Норвегии по буллитам (2:3). Несмотря на произошедшее, вице-чемпионы мира-2022 вряд ли сильно расстроились — они уже гарантировали себе место в плей-офф. При этом для них вряд ли играет большую роль, с какого именно места выходить в 1/4 — далее их ждут почти равносильные Финляндия или Швеция.

Поэтому у Чехии есть шанс поквитаться с канадцами за последние поражения на ЧМ. Или хотя бы не проиграть в основное время. Тем более что выступает команда Кари Ялонена не хуже североамериканцев (набрала даже на очко больше), а мотивации им не занимать — обыграть 27-кратных чемпионов мира престижно в любой ситуации.

Рекомендуемая ставка: Чехия не проиграет по итогам 60 минут за 1.80.

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Сборная Канады по хоккею
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«Вальядолид» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 23 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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