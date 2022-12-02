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Камерун — Бразилия: где смотреть матч чемпионата мира 2 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Камерун — Бразилия 2 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Ришарлисон и Винисиус.
Фото Global Look Press

2 декабря в матче последнего тура группового этапа ЧМ сыграют сборные Камеруна и Бразилии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа G
02 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Камерун
Бразилия

Букмекерская компания БЕТСИТИ слабо верит в Камерун. Поставить на африканцев можно за 8.50, это примерно 10% вероятности исхода. Ничью оценили в 5.20 (19%), победу пентакампеонов — в 1.40 (71%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5200 рублей.

Если считаете, что Камеруну по силам набрать очки в матче с бразильцами, оформите ставку за 3.20.

Алиссон. Камерун — Бразилия: Алиссон останется без работы в третьем подряд матче ЧМ

Улучшить коэффициент на Бразилию или увеличить шансы Камеруна можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.81, Ф2(-1.5) — за 2.12.

Бразильцы на мундиале выдают только нерезультативные встречи, однако эксперты ожидают, что «верх» по голам пройдет легко. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.69.

Вариант «обе забьют» маловероятен и идет за 2.00.

Бразильский вратарь Алиссон не пропустил еще ни одного мяча в Катаре. Если ждете, что кипер расширит серию до трех матчей, поставьте на «К1 не забьет» за 2.04.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:0 в пользу Бразилии — за 6.30;

• 1:0 — за 6.90;

• 3:0 — за 8.70.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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