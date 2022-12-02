2 декабря в матче последнего тура группового этапа ЧМ сыграют сборные Камеруна и Бразилии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ слабо верит в Камерун. Поставить на африканцев можно за 8.50, это примерно 10% вероятности исхода. Ничью оценили в 5.20 (19%), победу пентакампеонов — в 1.40 (71%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5200 рублей.

Если считаете, что Камеруну по силам набрать очки в матче с бразильцами, оформите ставку за 3.20.

Улучшить коэффициент на Бразилию или увеличить шансы Камеруна можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.81, Ф2(-1.5) — за 2.12.

Бразильцы на мундиале выдают только нерезультативные встречи, однако эксперты ожидают, что «верх» по голам пройдет легко. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.69.

Вариант «обе забьют» маловероятен и идет за 2.00.

Бразильский вратарь Алиссон не пропустил еще ни одного мяча в Катаре. Если ждете, что кипер расширит серию до трех матчей, поставьте на «К1 не забьет» за 2.04.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:0 в пользу Бразилии — за 6.30;

• 1:0 — за 6.90;

• 3:0 — за 8.70.